Рогов заявил о невозможности запустить ЗАЭС из-за обстрелов со стороны Украины

Обстрелы ВСУ препятствуют перезапуску Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские обстрелы препятствуют перезапуску энергоблоков Запорожской атомной электростанции, он будет невозможен до отброса украинских войск. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского и пока не будут восстановлены все линии электропередачи», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения. По словам военного корреспондента газеты «Известия» Мери Бадунца, объект находится под усиленной охраной военных и Росгвардии.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС после начала спецоперации на Украине. Сейчас они изменили план по захвату Запорожской АЭС и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной частях.