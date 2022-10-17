Глава комитета Госдумы Нилов высказался о законопроекте о снятии брони с депутатов и сенаторов

Депутат Госдумы Нилов призвал не ударяться в популизм, предлагая законопроекты о частичной мобилизации

17 октября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Некоторые депутаты уже отказались от брони от частичной мобилизации, чтобы оказаться в зоне боевых действий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Все инициативы о частичной мобилизации в России следует рассматривать в комплексе, с точки зрения их полезности, при этом законопроекты не должны содержать популизм. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Ранее стало известно, что с членов Совета Федерации РФ и депутатов Госдумы могут снять бронь от частичной мобилизации. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 17 октября. Один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что инициатива удовлетворит запрос общества на справедливость. Самим документом предлагается изменить законодательство так, чтобы депутаты и сенаторы получали отсрочку на общих основаниях с остальными россиянами. «Мы не против рассмотрения законопроекта о снятии брони с депутатов, но надо в комплексе рассматривать и первым делом поправить устаревшие статьи. Чтобы не было тех перегибов, которые сегодня есть. Чтобы на фронт не отправляли через три дня после мобилизации. Мы с таким обращением и предложением выступили, чтобы не менее месяца учить и тренировать, полностью обмундированием обеспечивать. Должен быть четкий список дополнительных вещей, которые не запрещено с собой иметь для тех, кого мобилизуют. Поэтому надо рассматривать все инициативы в комплексе, с точки зрения их полезности, но нельзя ударяться в популизм. Это и будет справедливо», — сказал Ярослав Нилов. Как отметил парламентарий, некоторые депутаты сами отказываются от брони. «Ряд депутатов уже на передовой, в том числе представители фракции ЛДПР написали соответствующие заявления. Но не стоит забывать, что полностью парализовать работу парламента тоже нельзя. Можно всех призвать, но тогда каким образом регулировать вопросы, если, например, понадобится выделение средств на ту же мобилизацию? У нас в законе о мобилизации прописаны полномочия Государственной Думы. Если парламент не будет иметь кворума, тогда мобилизация окажется просто парализована», — заключил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Указ о частичной мобилизации подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Она была введена в связи со спецоперацией РФ, которая проводится на Украине с 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всего планируют призвать 300 тысяч резервистов. 14 октября Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

Все инициативы о частичной мобилизации в России следует рассматривать в комплексе, с точки зрения их полезности, при этом законопроекты не должны содержать популизм. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Ранее стало известно, что с членов Совета Федерации РФ и депутатов Госдумы могут снять бронь от частичной мобилизации. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 17 октября. Один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что инициатива удовлетворит запрос общества на справедливость. Самим документом предлагается изменить законодательство так, чтобы депутаты и сенаторы получали отсрочку на общих основаниях с остальными россиянами. «Мы не против рассмотрения законопроекта о снятии брони с депутатов, но надо в комплексе рассматривать и первым делом поправить устаревшие статьи. Чтобы не было тех перегибов, которые сегодня есть. Чтобы на фронт не отправляли через три дня после мобилизации. Мы с таким обращением и предложением выступили, чтобы не менее месяца учить и тренировать, полностью обмундированием обеспечивать. Должен быть четкий список дополнительных вещей, которые не запрещено с собой иметь для тех, кого мобилизуют. Поэтому надо рассматривать все инициативы в комплексе, с точки зрения их полезности, но нельзя ударяться в популизм. Это и будет справедливо», — сказал Ярослав Нилов. Как отметил парламентарий, некоторые депутаты сами отказываются от брони. «Ряд депутатов уже на передовой, в том числе представители фракции ЛДПР написали соответствующие заявления. Но не стоит забывать, что полностью парализовать работу парламента тоже нельзя. Можно всех призвать, но тогда каким образом регулировать вопросы, если, например, понадобится выделение средств на ту же мобилизацию? У нас в законе о мобилизации прописаны полномочия Государственной Думы. Если парламент не будет иметь кворума, тогда мобилизация окажется просто парализована», — заключил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Указ о частичной мобилизации подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Она была введена в связи со спецоперацией РФ, которая проводится на Украине с 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всего планируют призвать 300 тысяч резервистов. 14 октября Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.