Посол Индонезии призвал Путина и Зеленского «разбить лед» на саммите G20

21 октября 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

По словам посла, Индонезия будет способствовать созданию платформы для встречи Путина и Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в рамках саммита G20 помогла бы «расколоть лед» в отношениях двух стран и обеспечить возможность для решения текущих проблем. С таким заявлением выступил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес. «Даже если нет ожидания каких-то субстантивных достижений, если речь только о том, чтобы [Путину и Зеленскому] встретиться и разбить лед прямо сейчас, встретиться в одной комнате, пожать руки, даже без улыбки, — это уже большое достижение», — сказал индонезийский посол в интервью ТАСС. Он отметил, что в Индонезии надеются на личное участие в саммите лидеров двух стран. «Мы будем способствовать тому, чтобы платформа для встречи была обеспечена», — добавил Таварес. Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Ранее Путин сообщил, что Украина отказалась от переговоров, когда войска от Киева были отведены, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Россия остается открытой для мирного урегулирования конфликта на Украине. Индонезия также выразила готовность организовать встречу Путина и президента США Джо Байдена. Путин, в свою очередь, заявлял, что не видит необходимости в переговорах с Байденом, передает RT.

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в рамках саммита G20 помогла бы «расколоть лед» в отношениях двух стран и обеспечить возможность для решения текущих проблем. С таким заявлением выступил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес. «Даже если нет ожидания каких-то субстантивных достижений, если речь только о том, чтобы [Путину и Зеленскому] встретиться и разбить лед прямо сейчас, встретиться в одной комнате, пожать руки, даже без улыбки, — это уже большое достижение», — сказал индонезийский посол в интервью ТАСС. Он отметил, что в Индонезии надеются на личное участие в саммите лидеров двух стран. «Мы будем способствовать тому, чтобы платформа для встречи была обеспечена», — добавил Таварес. Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Ранее Путин сообщил, что Украина отказалась от переговоров, когда войска от Киева были отведены, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Россия остается открытой для мирного урегулирования конфликта на Украине. Индонезия также выразила готовность организовать встречу Путина и президента США Джо Байдена. Путин, в свою очередь, заявлял, что не видит необходимости в переговорах с Байденом, передает RT.