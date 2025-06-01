«Болезненность и злорадство»: Захарова возмутилась реакцией Украины на катастрофу под Брянском

Реакция Украины на подрывы мостов в Курской и Брянской областях 1 июня отличается поразительной степенью злорадства и «болезненности». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Поражает реакция на произошедшее в Курской и Брянской областях со стороны Украины, которая выдает „болезненность, злорадство“», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС.
Она также охарактеризовала оба происшествия как трагические. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные мероприятия.
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что семь человек погибли, еще 71 — ранены.
В Курской области в это же время тоже подорвали мост между станциями Остапово и Михайловский Рудник. В результате происшествия с рельсов сошли тепловоз и три порожних грузовых вагона. Пострадал один человек, погибших нет.
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