Россия не готова пойти на условие Запада по переговорам с Киевом

Россия не пойдет на условие, которое заключается в том, что переговоры между российской страной и западными странами пройдут только при участии Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом, позиция Киева весьма изменчива. Направляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть обещание с Западом. Директивы поступающие оттуда скрупулезно выполняются Киевом», — поясняет пояснил пресс-секретарь в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее в ЕС говорили, что Украина должна сама принять решение об окончании конфликта. Евросоюз поможет только при согласии Киева.
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