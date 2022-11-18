Россия не готова пойти на условие Запада по переговорам с Киевом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия не пойдет на условие Запада Фото:

Россия не пойдет на условие, которое заключается в том, что переговоры между российской страной и западными странами пройдут только при участии Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом, позиция Киева весьма изменчива. Направляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть обещание с Западом. Директивы поступающие оттуда скрупулезно выполняются Киевом», — поясняет пояснил пресс-секретарь в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее в ЕС говорили, что Украина должна сама принять решение об окончании конфликта. Евросоюз поможет только при согласии Киева.

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Россия не пойдет на условие, которое заключается в том, что переговоры между российской страной и западными странами пройдут только при участии Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом, позиция Киева весьма изменчива. Направляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть обещание с Западом. Директивы поступающие оттуда скрупулезно выполняются Киевом», — поясняет пояснил пресс-секретарь в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в ЕС говорили, что Украина должна сама принять решение об окончании конфликта. Евросоюз поможет только при согласии Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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