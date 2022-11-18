Россия не готова пойти на условие Запада по переговорам с Киевом

18 ноября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Россия не пойдет на условие Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не пойдет на условие, которое заключается в том, что переговоры между российской страной и западными странами пройдут только при участии Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом, позиция Киева весьма изменчива. Направляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть обещание с Западом. Директивы поступающие оттуда скрупулезно выполняются Киевом», — поясняет пояснил пресс-секретарь в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в ЕС говорили, что Украина должна сама принять решение об окончании конфликта. Евросоюз поможет только при согласии Киева.

Россия не пойдет на условие, которое заключается в том, что переговоры между российской страной и западными странами пройдут только при участии Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом, позиция Киева весьма изменчива. Направляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть обещание с Западом. Директивы поступающие оттуда скрупулезно выполняются Киевом», — поясняет пояснил пресс-секретарь в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в ЕС говорили, что Украина должна сама принять решение об окончании конфликта. Евросоюз поможет только при согласии Киева.