Вице-премьер Белоусов исключил вину России в росте цен на газ в мире

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Рост цен на газ произошел в 2021 году, напомнил Белоусов Фото:
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Газовый кризис в Европе

Рост цен на газ в мире произошел в 2021 году, спецоперация России на Украине на это не повлияла. С таким заявлением выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на саммите АТЭС в Таиланде.

«Да, была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился. И пришлось напомнить, что все это произошло в 2021 году, а не в 2022-м», — приводит РИА Новости слова Белоусова.

По словам вице-премьера, газ подорожал почти в 10 раз, а удобрения — в 3-4 раза. Также выросли в цене продовольствие и зерно.

По мнению лидеров европейских стран, экономический кризис произошел из-за спецоперации РФ на Украине. Ситуацию усугубило санкционное давление Запада на Россию после начала СВО.

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Рост цен на газ в мире произошел в 2021 году, спецоперация России на Украине на это не повлияла. С таким заявлением выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на саммите АТЭС в Таиланде. «Да, была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился. И пришлось напомнить, что все это произошло в 2021 году, а не в 2022-м», — приводит РИА Новости слова Белоусова. По словам вице-премьера, газ подорожал почти в 10 раз, а удобрения — в 3-4 раза. Также выросли в цене продовольствие и зерно. По мнению лидеров европейских стран, экономический кризис произошел из-за спецоперации РФ на Украине. Ситуацию усугубило санкционное давление Запада на Россию после начала СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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