Вице-премьер Белоусов исключил вину России в росте цен на газ в мире

18 ноября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Рост цен на газ произошел в 2021 году, напомнил Белоусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Рост цен на газ в мире произошел в 2021 году, спецоперация России на Украине на это не повлияла. С таким заявлением выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на саммите АТЭС в Таиланде. «Да, была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился. И пришлось напомнить, что все это произошло в 2021 году, а не в 2022-м», — приводит РИА Новости слова Белоусова. По словам вице-премьера, газ подорожал почти в 10 раз, а удобрения — в 3-4 раза. Также выросли в цене продовольствие и зерно. По мнению лидеров европейских стран, экономический кризис произошел из-за спецоперации РФ на Украине. Ситуацию усугубило санкционное давление Запада на Россию после начала СВО.

Рост цен на газ в мире произошел в 2021 году, спецоперация России на Украине на это не повлияла. С таким заявлением выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на саммите АТЭС в Таиланде. «Да, была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился. И пришлось напомнить, что все это произошло в 2021 году, а не в 2022-м», — приводит РИА Новости слова Белоусова. По словам вице-премьера, газ подорожал почти в 10 раз, а удобрения — в 3-4 раза. Также выросли в цене продовольствие и зерно. По мнению лидеров европейских стран, экономический кризис произошел из-за спецоперации РФ на Украине. Ситуацию усугубило санкционное давление Запада на Россию после начала СВО.