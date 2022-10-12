Венгрия выступила против новых антироссийских санкций

12 октября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз остановить санкционную кампанию против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия выступила против введения дополнительных энергетический санкций Евросоюза против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в преддверии встречи министров энергетики стран ЕС в Праге. По его мнению, введенные ранее антироссийские ограничения ЕС были ошибочными. «Сегодня в Праге проходит встреча министров энергетики стран Евросоюза. Будем надеяться, что больше не будет „великих“ идей от Брюсселя», — написал Сийярто в социальной сети. Глава венгерского внешнеполитического ведомства призвал ЕС вернуться к здравому смыслу и остановить санкционную кампанию против России. «Ошибочные санкции Брюсселя вызвали энергетический кризис в Европе. К сожалению, не только цены, но и предложения Европейской комиссии оказались совершенно оторванными от реальности. Мы должны вернуться к здравому смыслу, иначе у нас будут большие проблемы», — отметил он. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако не все страны мирового сообщества поддерживают санкционную политику Запада. Так, например, Венгрия саботировал восьмой пакет рестрикций, пытаясь не допустить их принятия. Премьер-министр страны Виктор Орбан призывал ЕС отменить антироссийские ограничения, так как именно они стали причиной роста цен на газ и сильнейшей инфляции, передает «Федеральное агентство новостей».

Венгрия выступила против введения дополнительных энергетический санкций Евросоюза против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в преддверии встречи министров энергетики стран ЕС в Праге. По его мнению, введенные ранее антироссийские ограничения ЕС были ошибочными. «Сегодня в Праге проходит встреча министров энергетики стран Евросоюза. Будем надеяться, что больше не будет „великих“ идей от Брюсселя», — написал Сийярто в социальной сети. Глава венгерского внешнеполитического ведомства призвал ЕС вернуться к здравому смыслу и остановить санкционную кампанию против России. «Ошибочные санкции Брюсселя вызвали энергетический кризис в Европе. К сожалению, не только цены, но и предложения Европейской комиссии оказались совершенно оторванными от реальности. Мы должны вернуться к здравому смыслу, иначе у нас будут большие проблемы», — отметил он. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако не все страны мирового сообщества поддерживают санкционную политику Запада. Так, например, Венгрия саботировал восьмой пакет рестрикций, пытаясь не допустить их принятия. Премьер-министр страны Виктор Орбан призывал ЕС отменить антироссийские ограничения, так как именно они стали причиной роста цен на газ и сильнейшей инфляции, передает «Федеральное агентство новостей».