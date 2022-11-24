Капитан первого ранга Ераносян: дискуссии в военных кругах помогут РФ победить в СВО

Генерал Александр Лапин должен вернуться в зону СВО, считает Владимир Ераносян Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дискуссии в военной среде должны сыграть на руку России и привести ее к победе в спецоперации на Украине. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

«Считаю, что генерал-полковник Александр Лапин должен вернуться. Во-первых, ничего страшного, что в генералитете есть споры. Все трения в генеральской среде на пользу. Изменения налицо. Потом все — [глава Чечни Рамзан] Кадыров, [основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений] Пригожин, [глава Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов выпьют по чарке за общую победу», — сказал Владимир Ераносян.

В качестве примера подобных дискуссий он привел события времен Великой Отечественной войны. «Исторических аналогий масса. Военный и партийный деятель Иосиф Сталин выслушивал все мнения перед тем, как утвердил операцию „Уран“ и 6-я армия Паулюса попала в плен под Сталинградом. Командир корпуса генерал Вольский до последнего пытался отговорить от наступления. Начальник Генштаба Васильевский даже был удивлен критике. В итоге Сталин прислушался к начальнику Генштаба, но и Вольского не отстранили от командования корпусом. Причем, корпус выполнил поставленные задачи. В итоге миллионная группировка противника была уничтожена. Так будет и сейчас», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подвергал критике решения Лапина при обороне Красного Лимана. Затем он выразил желание обсудить с героем России его действия на участке фронта возле населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. Ранее под руководством генерал-полковника была освобождена Луганская Народная республика. Его группировка «Центр» выполнила данную цель спецоперации в указанные президентом России сроки.