Финансист Осадчий: в России появятся самолеты с наличными

24 ноября 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

Наличные будут перевозить самолетами по примеру Ирана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России в качестве альтернативы системе SWIFT можно отправлять наличные самолетами. Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. «Если Россию отключат от SWIFT, Россия будет использовать „SWIFT по-русски“ — самолеты с наличной валютой. Из-за жестких санкций по этому пути вынужден был пойти Иран — даже расчеты за нефть осуществляются или с помощью бартера, или чемоданами с долларами», — сказал Осадчий в интервью РИА Новости. По его словам, у такого метода есть минус — отправка денег наличными способствует теневому бизнесу. Западные страны отключили российские банки от SWIFT из-за спецоперации на Украине. В России разрабатывают систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая заменит международную систему переводов. СПФС показала рост трафика в 22%, цитирует сайт MK.RU главу Центробанка Эльвиру Наибуллину. Также в МИД РФ сообщили, что готовы переподключить к SWIFT «Россельхозбанк».

В России в качестве альтернативы системе SWIFT можно отправлять наличные самолетами. Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. «Если Россию отключат от SWIFT, Россия будет использовать „SWIFT по-русски“ — самолеты с наличной валютой. Из-за жестких санкций по этому пути вынужден был пойти Иран — даже расчеты за нефть осуществляются или с помощью бартера, или чемоданами с долларами», — сказал Осадчий в интервью РИА Новости. По его словам, у такого метода есть минус — отправка денег наличными способствует теневому бизнесу. Западные страны отключили российские банки от SWIFT из-за спецоперации на Украине. В России разрабатывают систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая заменит международную систему переводов. СПФС показала рост трафика в 22%, цитирует сайт MK.RU главу Центробанка Эльвиру Наибуллину. Также в МИД РФ сообщили, что готовы переподключить к SWIFT «Россельхозбанк».