«Ведомости»: Россия создаст новый механизм для сотрудничества с дружественными странами

02 ноября 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Систему Банка России планируют стыковать с аналогами других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, известную также как «российский SWIFT», хотят использовать для сотрудничества с дружественными странами. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на неназванного федерального чиновника. «Это пока идея в начальной стадии. Идея непростая, но этот вопрос мы поднимаем со своими коллегами. Это не столько альтернатива SWIFT (межбанковская система передачи информации и совершения платежей), сколько возможная система, которая будет позволять работать в нацвалютах», — рассказал им источник. Там также уточнили, что разработку инфраструктуры обсуждали еще в 2019 году, однако идея не получила продолжения. Тогда планировалось создать альтернативу SWIFT для торговли с Китаем на случай отключения от международной системы платежей. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз решил отключить РФ от системы SWIFT. Все страны G7 тогда также поддержали это решение. Отечественные банки попали под санкции из-за проведения спецоперации на Украине. При этом Россия начала развивать отношения с дружественными странами. Так глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об укреплении отношений с Ираном, а председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения активно развиваются.

Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, известную также как «российский SWIFT», хотят использовать для сотрудничества с дружественными странами. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на неназванного федерального чиновника. «Это пока идея в начальной стадии. Идея непростая, но этот вопрос мы поднимаем со своими коллегами. Это не столько альтернатива SWIFT (межбанковская система передачи информации и совершения платежей), сколько возможная система, которая будет позволять работать в нацвалютах», — рассказал им источник. Там также уточнили, что разработку инфраструктуры обсуждали еще в 2019 году, однако идея не получила продолжения. Тогда планировалось создать альтернативу SWIFT для торговли с Китаем на случай отключения от международной системы платежей. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз решил отключить РФ от системы SWIFT. Все страны G7 тогда также поддержали это решение. Отечественные банки попали под санкции из-за проведения спецоперации на Украине. При этом Россия начала развивать отношения с дружественными странами. Так глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об укреплении отношений с Ираном, а председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения активно развиваются.