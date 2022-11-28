Совет Европы признал обход санкций преступлением

28 ноября 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Совет Евросоюза принял постановление о том, что обход санкций, введенных западным сообществом против России, является преступлением. Об этом сообщается в заявлении Совета Европы. «Совет сегодня единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список преступлений», — сказано в заявлении. Текст заявления опубликован на сайте Совета Евросоюза. Отмечается, что это решение принято для того, чтобы санкции, направленные против России, качественно исполнялись и не имелось возможности по их обходу. Ранее в Кремле заявили, что работа по снятию санкций с экспорта российского зерна и удобрений идет в позитивном для России и всего мира ключе. В Турции считают, что антироссийские санкции являются легитимными только в том случае, если они приняты под эгидой ООН, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила против подталкивания Сербии к введению антироссийских санкции, сообщает «Национальная служба новостей».