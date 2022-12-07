Голикова рассказала о новых выплатах для врачей

07 декабря 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Врачи первичного звена с 2023 года будут получать ежемесячную надбавку в размере 14,5 тысяч рублей, заявила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские врачи в наступающем 2023 году получат новые надбавки. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. «В 2023 году врачи первичного звена и работники скорой медпомощи будут получать ежемесячную надбавку в размере 14,5 и 11,5 тысяч рублей соответственно», — передает слова Голиковой телеканал «Россия 24». Она добавила, что ежемесячные надбавки также полагаются медицинскому персоналу среднего звена в размере 8 тысяч рублей. Фельдшеры и младший медперсонал получат по 7 и 4 тысячи рублей соответственно. Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека анонсировал дополнительные выплаты врачам с 1 января. Лидер государства напомнил о важности улучшения системы оплаты работникам российской медицины.

Российские врачи в наступающем 2023 году получат новые надбавки. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. «В 2023 году врачи первичного звена и работники скорой медпомощи будут получать ежемесячную надбавку в размере 14,5 и 11,5 тысяч рублей соответственно», — передает слова Голиковой телеканал «Россия 24». Она добавила, что ежемесячные надбавки также полагаются медицинскому персоналу среднего звена в размере 8 тысяч рублей. Фельдшеры и младший медперсонал получат по 7 и 4 тысячи рублей соответственно. Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека анонсировал дополнительные выплаты врачам с 1 января. Лидер государства напомнил о важности улучшения системы оплаты работникам российской медицины.