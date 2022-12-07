Голикова рассказала о новых выплатах для врачей

Российские врачи в наступающем 2023 году получат новые надбавки. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
«В 2023 году врачи первичного звена и работники скорой медпомощи будут получать ежемесячную надбавку в размере 14,5 и 11,5 тысяч рублей соответственно», — передает слова Голиковой телеканал «Россия 24». Она добавила, что ежемесячные надбавки также полагаются медицинскому персоналу среднего звена в размере 8 тысяч рублей. Фельдшеры и младший медперсонал получат по 7 и 4 тысячи рублей соответственно.
Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека анонсировал дополнительные выплаты врачам с 1 января. Лидер государства напомнил о важности улучшения системы оплаты работникам российской медицины.
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Российские врачи в наступающем 2023 году получат новые надбавки. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. «В 2023 году врачи первичного звена и работники скорой медпомощи будут получать ежемесячную надбавку в размере 14,5 и 11,5 тысяч рублей соответственно», — передает слова Голиковой телеканал «Россия 24». Она добавила, что ежемесячные надбавки также полагаются медицинскому персоналу среднего звена в размере 8 тысяч рублей. Фельдшеры и младший медперсонал получат по 7 и 4 тысячи рублей соответственно. Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека анонсировал дополнительные выплаты врачам с 1 января. Лидер государства напомнил о важности улучшения системы оплаты работникам российской медицины.