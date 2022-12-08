Медведев назвал условия для возвращения смертной казни

Медведев: смертную казнь в России можно вернуть при весомых основаниях
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Смертную казнь в России можно вернуть при весомых основаниях, считает Медведев Фото:

При весомых основаниях смертную казнь в России можно вернуть без изменения Конституции. С таким мнением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Возврат смертной казни возможен при весомых основаниях, без изменения Конституции», — сказал Медведев в разговоре с РИА Новости. Весомыми основаниями для возврата смертной казни, по словам Медведева, являются зашкаливание в стране общественной опасности тягчайших преступлений или их совершение в военное время.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что его позиция по вопросу возвращения в стране смертной казни не поменялась. По его словам, для применения такой меры в стране придется изменить Конституцию.

Медведев же отметил, что менять Конституцию для возвращения смертной казни излишне, достаточно лишь изменения правовых позиций Конституционного суда при исключительных обстоятельствах. Он также подчеркнул, что в своем предыдущем заявлении о смертной казни в России не говорил о немедленном ее возврате.

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При весомых основаниях смертную казнь в России можно вернуть без изменения Конституции. С таким мнением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Возврат смертной казни возможен при весомых основаниях, без изменения Конституции», — сказал Медведев в разговоре с РИА Новости. Весомыми основаниями для возврата смертной казни, по словам Медведева, являются зашкаливание в стране общественной опасности тягчайших преступлений или их совершение в военное время. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что его позиция по вопросу возвращения в стране смертной казни не поменялась. По его словам, для применения такой меры в стране придется изменить Конституцию. Медведев же отметил, что менять Конституцию для возвращения смертной казни излишне, достаточно лишь изменения правовых позиций Конституционного суда при исключительных обстоятельствах. Он также подчеркнул, что в своем предыдущем заявлении о смертной казни в России не говорил о немедленном ее возврате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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