11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Екатеринбурге произведут технику для ЦБ, которая ушла из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге наладят производство счетных машин для Центробанка Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Екатеринбурге будут производить счетно-сортировальные машины для обработки банкнот по заказу Центробанка. Производство российский техники будет налажено после ухода ряда компаний-поставщиков из России из-за санкций, сообщает глава Гознака Аркадий Трачук.

«Из России ушел ряд вендоров счетно-сортировальных машин для обработки больших объемов наличности. По счастью, у нашей страны есть собственные машины, собственное оборудование. Один из ближайших инвестпроектов, которые мы реализуем, — это расширение производственных возможностей в Екатеринбурге», — цитирует Аркадия Трачук газета «Известия».

Счетно-сортировальные машины один из важных элементов работы Центробанка и крупных кассовых центров. По словам главы Гознака, производство будет налажено в кратчайшие сроки, чтобы закрыть потребности Банка России.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ухода зарубежных компаний из РФ только 20% банкоматов в России готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. В результате кредитные организации столкнулись со сложностями при перепрограммировании банкоматов.

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В Екатеринбурге будут производить счетно-сортировальные машины для обработки банкнот по заказу Центробанка. Производство российский техники будет налажено после ухода ряда компаний-поставщиков из России из-за санкций, сообщает глава Гознака Аркадий Трачук. «Из России ушел ряд вендоров счетно-сортировальных машин для обработки больших объемов наличности. По счастью, у нашей страны есть собственные машины, собственное оборудование. Один из ближайших инвестпроектов, которые мы реализуем, — это расширение производственных возможностей в Екатеринбурге», — цитирует Аркадия Трачук газета «Известия». Счетно-сортировальные машины один из важных элементов работы Центробанка и крупных кассовых центров. По словам главы Гознака, производство будет налажено в кратчайшие сроки, чтобы закрыть потребности Банка России. Ранее URA.RU сообщало, что из-за ухода зарубежных компаний из РФ только 20% банкоматов в России готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. В результате кредитные организации столкнулись со сложностями при перепрограммировании банкоматов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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