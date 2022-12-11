В Екатеринбурге произведут технику для ЦБ, которая ушла из-за санкций

12 декабря 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге наладят производство счетных машин для Центробанка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Екатеринбурге будут производить счетно-сортировальные машины для обработки банкнот по заказу Центробанка. Производство российский техники будет налажено после ухода ряда компаний-поставщиков из России из-за санкций, сообщает глава Гознака Аркадий Трачук. «Из России ушел ряд вендоров счетно-сортировальных машин для обработки больших объемов наличности. По счастью, у нашей страны есть собственные машины, собственное оборудование. Один из ближайших инвестпроектов, которые мы реализуем, — это расширение производственных возможностей в Екатеринбурге», — цитирует Аркадия Трачук газета «Известия». Счетно-сортировальные машины один из важных элементов работы Центробанка и крупных кассовых центров. По словам главы Гознака, производство будет налажено в кратчайшие сроки, чтобы закрыть потребности Банка России. Ранее URA.RU сообщало, что из-за ухода зарубежных компаний из РФ только 20% банкоматов в России готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. В результате кредитные организации столкнулись со сложностями при перепрограммировании банкоматов.

В Екатеринбурге будут производить счетно-сортировальные машины для обработки банкнот по заказу Центробанка. Производство российский техники будет налажено после ухода ряда компаний-поставщиков из России из-за санкций, сообщает глава Гознака Аркадий Трачук. «Из России ушел ряд вендоров счетно-сортировальных машин для обработки больших объемов наличности. По счастью, у нашей страны есть собственные машины, собственное оборудование. Один из ближайших инвестпроектов, которые мы реализуем, — это расширение производственных возможностей в Екатеринбурге», — цитирует Аркадия Трачук газета «Известия». Счетно-сортировальные машины один из важных элементов работы Центробанка и крупных кассовых центров. По словам главы Гознака, производство будет налажено в кратчайшие сроки, чтобы закрыть потребности Банка России. Ранее URA.RU сообщало, что из-за ухода зарубежных компаний из РФ только 20% банкоматов в России готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. В результате кредитные организации столкнулись со сложностями при перепрограммировании банкоматов.