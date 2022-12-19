Польша начала набирать в армию добровольцев от 15 лет

19 декабря 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Добровольцы от 15 до 65 лет будут проходить курс военной подготовки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Польше приняли решение набирать добровольцев от 15 до 65 лет для прохождения курса обучения военному делу. Об этом сообщает Минобороны Польши. «Польская армия набирает добровольцев от 15 до 65 лет», — сообщается в аккаунте Минобороны в Twitter. Добровольцы пройдут обучение военному делу, которое включает наделение навыками обслуживания оружия и выживания в кризисных ситуациях, оказания медпомощи и умения разводить огонь. Ранее сообщалось, что власти Польши стали активно готовиться к военным действиям. Также жителей Польши обучат держать и стрелять из пистолета, а также правильной реакции на звук сирены, передает RT. Есть информация, что Польша вынашивает планы по возврату в свой состав западноукраинских земель, сообщает «Национальная служба новостей».

В Польше приняли решение набирать добровольцев от 15 до 65 лет для прохождения курса обучения военному делу. Об этом сообщает Минобороны Польши. «Польская армия набирает добровольцев от 15 до 65 лет», — сообщается в аккаунте Минобороны в Twitter. Добровольцы пройдут обучение военному делу, которое включает наделение навыками обслуживания оружия и выживания в кризисных ситуациях, оказания медпомощи и умения разводить огонь. Ранее сообщалось, что власти Польши стали активно готовиться к военным действиям. Также жителей Польши обучат держать и стрелять из пистолета, а также правильной реакции на звук сирены, передает RT. Есть информация, что Польша вынашивает планы по возврату в свой состав западноукраинских земель, сообщает «Национальная служба новостей».