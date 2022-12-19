Польша начала набирать в армию добровольцев от 15 лет

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Добровольцы от 15 до 65 лет будут проходить курс военной подготовки Фото:

В Польше приняли решение набирать добровольцев от 15 до 65 лет для прохождения курса обучения военному делу. Об этом сообщает Минобороны Польши.

«Польская армия набирает добровольцев от 15 до 65 лет», — сообщается в аккаунте Минобороны в Twitter. Добровольцы пройдут обучение военному делу, которое включает наделение навыками обслуживания оружия и выживания в кризисных ситуациях, оказания медпомощи и умения разводить огонь.

Ранее сообщалось, что власти Польши стали активно готовиться к военным действиям. Также жителей Польши обучат держать и стрелять из пистолета, а также правильной реакции на звук сирены, передает RT. Есть информация, что Польша вынашивает планы по возврату в свой состав западноукраинских земель, сообщает «Национальная служба новостей».

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В Польше приняли решение набирать добровольцев от 15 до 65 лет для прохождения курса обучения военному делу. Об этом сообщает Минобороны Польши. «Польская армия набирает добровольцев от 15 до 65 лет», — сообщается в аккаунте Минобороны в Twitter. Добровольцы пройдут обучение военному делу, которое включает наделение навыками обслуживания оружия и выживания в кризисных ситуациях, оказания медпомощи и умения разводить огонь. Ранее сообщалось, что власти Польши стали активно готовиться к военным действиям. Также жителей Польши обучат держать и стрелять из пистолета, а также правильной реакции на звук сирены, передает RT. Есть информация, что Польша вынашивает планы по возврату в свой состав западноукраинских земель, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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