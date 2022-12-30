Диетолог рассказала, как не переесть в Новый год

Диетолог Дианова посоветовала не готовить большой объем салатов на Новый год
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Форум институтов развития. Прием. Екатеринбург, банкет, фрукты, еда, накрытый стол
На Новый год необходимо приготавливать только один салат, считает Нурия Дианова Фото:

Приготовление такого объема салатов, который позволит съесть его за один день, поможет предотвратить такое явление, как новогоднее обжорство. Своими советами по тому как не переесть в новогоднюю ночь поделилась гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

«Нужно изначально постараться сделать ровно столько салатов, сколько можно съесть за один день. То есть очень мало!», — передает слова Диановой «Ридус». Она подчеркнула, что перед празднованием в семье желательно заранее обговорить приготовление только лишь одного салата из целого множества. Это также положительно скажется на то, чтобы не переесть. Что касается нарезок, то для комфортного питания в новогоднюю ночь, учитывая множество еды, алкоголя и отсутствие движения, желательно использовать мясную нарезку.

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Приготовление такого объема салатов, который позволит съесть его за один день, поможет предотвратить такое явление, как новогоднее обжорство. Своими советами по тому как не переесть в новогоднюю ночь поделилась гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова. «Нужно изначально постараться сделать ровно столько салатов, сколько можно съесть за один день. То есть очень мало!», — передает слова Диановой «Ридус». Она подчеркнула, что перед празднованием в семье желательно заранее обговорить приготовление только лишь одного салата из целого множества. Это также положительно скажется на то, чтобы не переесть. Что касается нарезок, то для комфортного питания в новогоднюю ночь, учитывая множество еды, алкоголя и отсутствие движения, желательно использовать мясную нарезку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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