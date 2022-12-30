Диетолог рассказала, как не переесть в Новый год

Приготовление такого объема салатов, который позволит съесть его за один день, поможет предотвратить такое явление, как новогоднее обжорство. Своими советами по тому как не переесть в новогоднюю ночь поделилась гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.
«Нужно изначально постараться сделать ровно столько салатов, сколько можно съесть за один день. То есть очень мало!», — передает слова Диановой «Ридус». Она подчеркнула, что перед празднованием в семье желательно заранее обговорить приготовление только лишь одного салата из целого множества. Это также положительно скажется на то, чтобы не переесть. Что касается нарезок, то для комфортного питания в новогоднюю ночь, учитывая множество еды, алкоголя и отсутствие движения, желательно использовать мясную нарезку.
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Приготовление такого объема салатов, который позволит съесть его за один день, поможет предотвратить такое явление, как новогоднее обжорство. Своими советами по тому как не переесть в новогоднюю ночь поделилась гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова. «Нужно изначально постараться сделать ровно столько салатов, сколько можно съесть за один день. То есть очень мало!», — передает слова Диановой «Ридус». Она подчеркнула, что перед празднованием в семье желательно заранее обговорить приготовление только лишь одного салата из целого множества. Это также положительно скажется на то, чтобы не переесть. Что касается нарезок, то для комфортного питания в новогоднюю ночь, учитывая множество еды, алкоголя и отсутствие движения, желательно использовать мясную нарезку.