В США объяснили, какая нефть из РФ освобождена от потолка цен

Минфин США: обработка нефтепродуктов из РФ в другой стране освободит их от потолка цен

31 декабря 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

В американском ведомстве сообщили какие виды нефти не попадут под санкции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российское топливо может быть освобождено от потолка цен. О том, какой нефти коснется освобождение, сообщили в предварительном руководстве Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). «Эта мера не распространится на нефть при атмосферной или вакуумной дистилляции, процессах термического крекинга, каталитического крекинга, гидрокрекинга, каталитического риформинга или гидроочистки, алкилировании, изомеризации, использовании методов экстракции растворителем или других процессах нефтепереработки, включающих химическое преобразование, разделение, конверсию или обработку», — рассказали в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Инструкция опубликована на официальном сайте . Там же отметили, что под санкции не попадет нефть, перевозимая в резервуарах с небольшим объемом российских нефтепродуктов, оставшихся после прежних транспортировок, и смешанные нефтепродукты: бензина, дистиллятов, сырой нефти, мазута и других. В OFAC отметили, что санкционные меры распространяются с начала морской перевозки топлива до первой продажи на суше в юрисдикции другой страны (не РФ — прим. URA.RU). Если же после прохождения таможенного контроля нефтепродукты вывозятся обратно по воде без существенной переработки, санкции начинают действовать. Ранее URA.RU сообщало, Россия усиливает мониторинг и контроль над продажей своей нефти странам, присоединившимся к политике потолка цен на сырье. Это может повлечь за собой определенные последствия для европейских экспортеров Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российское топливо может быть освобождено от потолка цен. О том, какой нефти коснется освобождение, сообщили в предварительном руководстве Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). «Эта мера не распространится на нефть при атмосферной или вакуумной дистилляции, процессах термического крекинга, каталитического крекинга, гидрокрекинга, каталитического риформинга или гидроочистки, алкилировании, изомеризации, использовании методов экстракции растворителем или других процессах нефтепереработки, включающих химическое преобразование, разделение, конверсию или обработку», — рассказали в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Инструкция опубликована на официальном сайте. Там же отметили, что под санкции не попадет нефть, перевозимая в резервуарах с небольшим объемом российских нефтепродуктов, оставшихся после прежних транспортировок, и смешанные нефтепродукты: бензина, дистиллятов, сырой нефти, мазута и других. В OFAC отметили, что санкционные меры распространяются с начала морской перевозки топлива до первой продажи на суше в юрисдикции другой страны (не РФ — прим. URA.RU). Если же после прохождения таможенного контроля нефтепродукты вывозятся обратно по воде без существенной переработки, санкции начинают действовать. Ранее URA.RU сообщало, Россия усиливает мониторинг и контроль над продажей своей нефти странам, присоединившимся к политике потолка цен на сырье. Это может повлечь за собой определенные последствия для европейских экспортеров