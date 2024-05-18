Под Белгородом открыли временный пункт для жителей Харьковской области

На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пункт временного размещения появился для жителей Харьковской области в Белгородской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения. В случае необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь», — написал Ганчев в своем telegram-канале. По его словам, администрация находится на связи с военными, которые эвакуируют жителей области. Кроме того, работает группа, оказывающая помощь гражданам.
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