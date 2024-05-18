18 мая 2024

Под Белгородом открыли временный пункт для жителей Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Березка. Казанское , спальня, палата, лагерь, центр временного размещения, эвакуационный пункт
На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пункт временного размещения появился для жителей Харьковской области в Белгородской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения. В случае необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь», — написал Ганчев в своем telegram-канале. По его словам, администрация находится на связи с военными, которые эвакуируют жителей области. Кроме того, работает группа, оказывающая помощь гражданам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пункт временного размещения появился для жителей Харьковской области в Белгородской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения. В случае необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь», — написал Ганчев в своем telegram-канале. По его словам, администрация находится на связи с военными, которые эвакуируют жителей области. Кроме того, работает группа, оказывающая помощь гражданам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...