Под Белгородом открыли временный пункт для жителей Харьковской области

18 мая 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пункт временного размещения появился для жителей Харьковской области в Белгородской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения. В случае необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь», — написал Ганчев в своем telegram-канале. По его словам, администрация находится на связи с военными, которые эвакуируют жителей области. Кроме того, работает группа, оказывающая помощь гражданам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пункт временного размещения появился для жителей Харьковской области в Белгородской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения. В случае необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь», — написал Ганчев в своем telegram-канале. По его словам, администрация находится на связи с военными, которые эвакуируют жителей области. Кроме того, работает группа, оказывающая помощь гражданам.