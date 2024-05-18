18 мая 2024

Минсельхоз исключил нехватку кисломолочной продукции в на фоне ухода Chr.Hansen

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Минсельхоз стимулирует внутреннее производство заквасок для йогуртов и сыров
Минсельхоз стимулирует внутреннее производство заквасок для йогуртов и сыров Фото:

Несмотря на уход с российского рынка поставщика заквасок Chr. Hansen, в стране не будет нехватки кисломолочной продукции. В Минсельхозе заверили, что РФ имеет достаточно сырья для ее изготовления.

«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. … Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Chr. Hansen обеспечивали 45% поставок заквасок для сыров и йогуртов на российском рынке. Чтобы восполнить их продукцию, Минсельхоз стимулирует внутреннее производство и реализует два инвестпроекта по созданию биофабрик.

Ранее в России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади, передает телеканал 360.

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Несмотря на уход с российского рынка поставщика заквасок Chr. Hansen, в стране не будет нехватки кисломолочной продукции. В Минсельхозе заверили, что РФ имеет достаточно сырья для ее изготовления. «У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. … Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», — рассказали в ведомстве РИА Новости. Chr. Hansen обеспечивали 45% поставок заквасок для сыров и йогуртов на российском рынке. Чтобы восполнить их продукцию, Минсельхоз стимулирует внутреннее производство и реализует два инвестпроекта по созданию биофабрик. Ранее в России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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