Минсельхоз исключил нехватку кисломолочной продукции в на фоне ухода Chr.Hansen

Несмотря на уход с российского рынка поставщика заквасок Chr. Hansen, в стране не будет нехватки кисломолочной продукции. В Минсельхозе заверили, что РФ имеет достаточно сырья для ее изготовления.
«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. … Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Chr. Hansen обеспечивали 45% поставок заквасок для сыров и йогуртов на российском рынке. Чтобы восполнить их продукцию, Минсельхоз стимулирует внутреннее производство и реализует два инвестпроекта по созданию биофабрик.
Ранее в России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади, передает телеканал 360.
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