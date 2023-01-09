Пассажир чуть не выпал из самолета из-за открытия двери во время полета. Видео

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Аэропорт
В окно самолета вылетели шапки пассажиров, отметил Сергей Лидрик Фото:

У самолета, летевшего из Магана (Якутия) в Магадан, во время полета открылась дверь. В результате происшествия один из пассажиров едва не вылетел за борт, однако пострадавших нет. Об этом рассказал пассажир самолета Сергей Лидрик.

«Мужчина (один из пассажиров самолета — прим. URA.RU) решил отстегнуть ремни безопасности и в момент случившегося — чуть не оказался на улице. Пока у других людей слетали шапки, гражданин сам рисковал последовать их примеру», — сказал Лидрик в разговоре с Пятым каналом. Пассажир самолета уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет, а борт совершил посадку сразу после открытия двери.

Люк самолета, летящего в Магадан, открылся в грузовом отсеке на высоте нескольких километров. На борту было 25 человек, включая экипаж. По факту происшествия транспортная прокуратура сейчас проводит проверку.

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У самолета, летевшего из Магана (Якутия) в Магадан, во время полета открылась дверь. В результате происшествия один из пассажиров едва не вылетел за борт, однако пострадавших нет. Об этом рассказал пассажир самолета Сергей Лидрик. «Мужчина (один из пассажиров самолета — прим. URA.RU) решил отстегнуть ремни безопасности и в момент случившегося — чуть не оказался на улице. Пока у других людей слетали шапки, гражданин сам рисковал последовать их примеру», — сказал Лидрик в разговоре с Пятым каналом. Пассажир самолета уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет, а борт совершил посадку сразу после открытия двери. Люк самолета, летящего в Магадан, открылся в грузовом отсеке на высоте нескольких километров. На борту было 25 человек, включая экипаж. По факту происшествия транспортная прокуратура сейчас проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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