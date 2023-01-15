Украинцев предупредили о тяжелых неделях

Директор ДТЭК: украинцев ждет тяжелая неделя из-за проблем со светом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер. Тюмень, электросети, магнитная буря, солнце, электричество, гало, закат, вечер, электросеть, электрические сети
Украинцам следует готовиться к тяжелым неделям из-за проблем с электричеством, заявил Дмитрий Сахарук Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинцем следует готовиться к тяжелым неделям из-за проблем с электричеством. Об этом заявил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям», — передает слова Сахарука telegram-канал Klymenko Time.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту. После этого Россия начала массированные обстрелы по энергетической инфраструктуре. Путин отметил, что такие действия являются ответными за удар по мосту, соединяющий Крым и Россию по морю. В декабре космическое агентство NASA показывало спутниковый снимок с Земли полностью обесточенной Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинцем следует готовиться к тяжелым неделям из-за проблем с электричеством. Об этом заявил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. «К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям», — передает слова Сахарука telegram-канал Klymenko Time. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту. После этого Россия начала массированные обстрелы по энергетической инфраструктуре. Путин отметил, что такие действия являются ответными за удар по мосту, соединяющий Крым и Россию по морю. В декабре космическое агентство NASA показывало спутниковый снимок с Земли полностью обесточенной Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...