Украинцев предупредили о тяжелых неделях

Украинцем следует готовиться к тяжелым неделям из-за проблем с электричеством. Об этом заявил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
«К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям», — передает слова Сахарука telegram-канал Klymenko Time.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту. После этого Россия начала массированные обстрелы по энергетической инфраструктуре. Путин отметил, что такие действия являются ответными за удар по мосту, соединяющий Крым и Россию по морю. В декабре космическое агентство NASA показывало спутниковый снимок с Земли полностью обесточенной Украины.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Украинцем следует готовиться к тяжелым неделям из-за проблем с электричеством. Об этом заявил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. «К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям», — передает слова Сахарука telegram-канал Klymenko Time. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту. После этого Россия начала массированные обстрелы по энергетической инфраструктуре. Путин отметил, что такие действия являются ответными за удар по мосту, соединяющий Крым и Россию по морю. В декабре космическое агентство NASA показывало спутниковый снимок с Земли полностью обесточенной Украины.