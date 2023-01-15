Украинцев предупредили о тяжелых неделях

Директор ДТЭК: украинцев ждет тяжелая неделя из-за проблем со светом

15 января 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Украинцам следует готовиться к тяжелым неделям из-за проблем с электричеством, заявил Дмитрий Сахарук Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцем следует готовиться к тяжелым неделям из-за проблем с электричеством. Об этом заявил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. «К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям», — передает слова Сахарука telegram-канал Klymenko Time. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту. После этого Россия начала массированные обстрелы по энергетической инфраструктуре. Путин отметил, что такие действия являются ответными за удар по мосту, соединяющий Крым и Россию по морю. В декабре космическое агентство NASA показывало спутниковый снимок с Земли полностью обесточенной Украины.

Украинцем следует готовиться к тяжелым неделям из-за проблем с электричеством. Об этом заявил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. «К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям», — передает слова Сахарука telegram-канал Klymenko Time. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту. После этого Россия начала массированные обстрелы по энергетической инфраструктуре. Путин отметил, что такие действия являются ответными за удар по мосту, соединяющий Крым и Россию по морю. В декабре космическое агентство NASA показывало спутниковый снимок с Земли полностью обесточенной Украины.