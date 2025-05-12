В сервисах Mail появился тариф «Семейный»

© Служба новостей «URA.RU»
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Mail анонсировали новый тариф
Mail анонсировали новый тариф Фото:

Компания Почта и Облако Mail анонсировала выпуск нового тарифного плана «Семейный», который дает возможность подключить до четырех членов семьи к одной подписке и предоставляет доступ к общему объему облачного хранилища в размере одного терабайта. Этот тариф разработан специально для удобства совместного использования файлов и создания общих папок и альбомов в разделе «Семья», заявили в пресс-службе Mail.

«В линейке тарифов Почты и Облака Mail стал доступен новый тариф „Семейный“», — сообщили Mail для URA.RU. Благодаря этому плану, пользователи могут без ограничений загружать фотографии и видео с мобильных устройств, при этом не занимая пространство в облаке. Все общие папки автоматически доступны для всех участников подписки, в то время как личные данные сохраняются в приватности.

«Мы обратили внимание на то, что среди наших клиентов много семей, и нам важно предложить им соответствующие решения. Запуск семейной подписки значительно упрощает использование нашего облачного сервиса на ежедневной основе», — отмечает Сергей Прокудин, руководитель продуктового направления Почты и Облака Mail.

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Компания Почта и Облако Mail анонсировала выпуск нового тарифного плана «Семейный», который дает возможность подключить до четырех членов семьи к одной подписке и предоставляет доступ к общему объему облачного хранилища в размере одного терабайта. Этот тариф разработан специально для удобства совместного использования файлов и создания общих папок и альбомов в разделе «Семья», заявили в пресс-службе Mail. «В линейке тарифов Почты и Облака Mail стал доступен новый тариф „Семейный“», — сообщили Mail для URA.RU. Благодаря этому плану, пользователи могут без ограничений загружать фотографии и видео с мобильных устройств, при этом не занимая пространство в облаке. Все общие папки автоматически доступны для всех участников подписки, в то время как личные данные сохраняются в приватности. «Мы обратили внимание на то, что среди наших клиентов много семей, и нам важно предложить им соответствующие решения. Запуск семейной подписки значительно упрощает использование нашего облачного сервиса на ежедневной основе», — отмечает Сергей Прокудин, руководитель продуктового направления Почты и Облака Mail.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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