В Британии назвали роковую ошибку Зеленского в переговорах с Путиным

Sky News: если Зеленский не пойдет на переговоры с РФ, то потеряет последние выгодные позиции

28 января 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Если Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с РФ, то Украина рискует потерять свои выгодные позиции, заявила Дебора Хейнс Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе конфликта с Россией Украина на некоторых территориях сохраняет выгодные позиции, но если президент страны Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с российским главой Владимиром Путиным, то Киев рискует окончательно потерять свои преимущества. Так считает британский журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс, специализирующаяся на вопросах безопасности и обороны. «Было бы полезно, если бы украинцы сняли [свои условия по переговорам с РФ], чтобы сделать диалог более вероятным, пока Киев находится в относительной силе, начав успешные контрнаступления. <…> Дипломаты обеспокоены, что чем дольше затянется конфликт, тем выше риск того, что Украина окончательно потеряет свои позиции», — уточняет Дебора Хейнс на телеканале Sky News. Она подчеркивает, что велика вероятность окончательного смещения баланса сил в сторону России. И это несмотря на активную поддержку Запада. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса. Страны также предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но переговоры не привели к нужным результатам. В настоящий момент Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Россией. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что чем дольше Киев затягивает переговоры, тем сложнее будет разрешить конфликт. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин давно не рассматривает Владимира Зеленского как возможного оппонента, сообщает Nation News. Несмотря на трудности во взаимопонимании между странами, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец договорились о взаимодействии по ряду вопросов, сообщает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе конфликта с Россией Украина на некоторых территориях сохраняет выгодные позиции, но если президент страны Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с российским главой Владимиром Путиным, то Киев рискует окончательно потерять свои преимущества. Так считает британский журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс, специализирующаяся на вопросах безопасности и обороны. «Было бы полезно, если бы украинцы сняли [свои условия по переговорам с РФ], чтобы сделать диалог более вероятным, пока Киев находится в относительной силе, начав успешные контрнаступления. <…> Дипломаты обеспокоены, что чем дольше затянется конфликт, тем выше риск того, что Украина окончательно потеряет свои позиции», — уточняет Дебора Хейнс на телеканале Sky News. Она подчеркивает, что велика вероятность окончательного смещения баланса сил в сторону России. И это несмотря на активную поддержку Запада. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса. Страны также предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но переговоры не привели к нужным результатам. В настоящий момент Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Россией. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что чем дольше Киев затягивает переговоры, тем сложнее будет разрешить конфликт. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин давно не рассматривает Владимира Зеленского как возможного оппонента, сообщает Nation News. Несмотря на трудности во взаимопонимании между странами, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец договорились о взаимодействии по ряду вопросов, сообщает РАПСИ.