Лавров придумал, как объединить всех людей в мире

Лавров: дружба поможет объединить всех людей на планете

12 февраля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Дружба сможет объединить всех людей на Земле, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дружба является тем безграничным явлением, которое способно объединить всех людей на планете. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров. «Общей идеей, которой можно объединить всех людей на планете, по моему мнению, может стать дружба», — передает слова Лаврова официальный сайт МИД РФ . Он добавил, что такое безграничное явление как дружба является противоположным к фирменному знаку американской политики, направленному на подчинение и подавление. Идеальным примером таких отношений является диалог между США и их союзниками из Европы, заключил Лавров. Ранее американский журналист Джексон Хинкль заявил, что президент России Владимир Путин изменил человечество, приведя его к многополярному миру. Сам Путин выразил мнение, что такой миропорядок позволит уменьшить напряжение между странами.

Дружба является тем безграничным явлением, которое способно объединить всех людей на планете. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров. «Общей идеей, которой можно объединить всех людей на планете, по моему мнению, может стать дружба», — передает слова Лаврова официальный сайт МИД РФ. Он добавил, что такое безграничное явление как дружба является противоположным к фирменному знаку американской политики, направленному на подчинение и подавление. Идеальным примером таких отношений является диалог между США и их союзниками из Европы, заключил Лавров. Ранее американский журналист Джексон Хинкль заявил, что президент России Владимир Путин изменил человечество, приведя его к многополярному миру. Сам Путин выразил мнение, что такой миропорядок позволит уменьшить напряжение между странами.