12 февраля 2023

СВР: спецслужбы США готовят теракты на территории России

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США готовят боевиков в Сирии, заявили в СВР Фото:

Спецслужбы США вербуют джихадистов для осуществления терактов на территории России, на данный момент отобраны уже 60 боевиков. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«США в январе отобрали для терактов в России и СНГ 60 боевиков, готовят их на базе Эт-Танф в Сирии», — передает РИА Новости сообщение СВР. По словам разведчиков, теракты будут направлены против дипломатов и силовиков. «США одержимы безумной идеей обескровливания России», — добавили в СВР.

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Спецслужбы США вербуют джихадистов для осуществления терактов на территории России, на данный момент отобраны уже 60 боевиков. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. «США в январе отобрали для терактов в России и СНГ 60 боевиков, готовят их на базе Эт-Танф в Сирии», — передает РИА Новости сообщение СВР. По словам разведчиков, теракты будут направлены против дипломатов и силовиков. «США одержимы безумной идеей обескровливания России», — добавили в СВР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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