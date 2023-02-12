СВР: спецслужбы США готовят теракты на территории России

США готовят боевиков в Сирии, заявили в СВР
Спецслужбы США вербуют джихадистов для осуществления терактов на территории России, на данный момент отобраны уже 60 боевиков. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
«США в январе отобрали для терактов в России и СНГ 60 боевиков, готовят их на базе Эт-Танф в Сирии», — передает РИА Новости сообщение СВР. По словам разведчиков, теракты будут направлены против дипломатов и силовиков. «США одержимы безумной идеей обескровливания России», — добавили в СВР.
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