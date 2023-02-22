The Guardian: Путин одним решением создал Байдену проблемы и расколол США

The Guardian: решение России выйти из ДСНВ наносит ущерб репутации Байдена

22 февраля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Республиканцы будут мешать Джо Байдену после решения России, отметил Томас Грэм Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Решение президента России Владимира Путина о приостановлении участия страны в договоре СНВ-III создало проблемы американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщает американское издание The Guardian, ссылаясь на ряд экспертов. По словам журналистов, вчерашнее заявление президента России в ходе его послания Федеральному Собранию усилило политические разногласия в США и создало раскол общественности. «Путин старается расколоть США. Стратегия заключалась в том, чтобы усилить политические разногласия в попытке подстегнуть призывы к прекращению поддержки США Украины», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Института Брукингса Фионы Хилл. Речь Владимира Путина вызвала моментальную реакцию всего политического сектора Вашингтона — видные члены республиканской партии раскритиковали Джо Байдена за его поездку в Киев, сообщается в материале. Они обвинили его в том, что президент США уделяет больше внимания Украине, чем своему народу. Бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил американскому изданию: «Члены республиканской партии будут использовать ситуацию, как способ очернить внешнюю политику Джо Байдена». Во вторник Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение президента России Владимира Путина о приостановлении участия страны в договоре СНВ-III создало проблемы американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщает американское издание The Guardian, ссылаясь на ряд экспертов. По словам журналистов, вчерашнее заявление президента России в ходе его послания Федеральному Собранию усилило политические разногласия в США и создало раскол общественности. «Путин старается расколоть США. Стратегия заключалась в том, чтобы усилить политические разногласия в попытке подстегнуть призывы к прекращению поддержки США Украины», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Института Брукингса Фионы Хилл. Речь Владимира Путина вызвала моментальную реакцию всего политического сектора Вашингтона — видные члены республиканской партии раскритиковали Джо Байдена за его поездку в Киев, сообщается в материале. Они обвинили его в том, что президент США уделяет больше внимания Украине, чем своему народу. Бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил американскому изданию: «Члены республиканской партии будут использовать ситуацию, как способ очернить внешнюю политику Джо Байдена». Во вторник Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.