Захарова раскрыла подробности разговора Лаврова и Блинкена

Захарова заявила, что Блинкен не поднимал вопрос Пола Уиллана в беседе с Лавровым

03 марта 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Мария Захарова рассказала, что Энтони Блинкен не поднимал вопрос Пола Уиллана во время беседы с Сергеем Лавровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров не обсуждали американского гражданина Пола Уиллана, который был задержан в России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, — это ложь», — заявила Захарова. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале. Пола Уиллана задержали в Москве в конце 2018 года по подозрению в шпионаже. Он приговорен к 16 годам лишения свободы и отбывает срок в Мордовии. Уиллан надеется вернуться в США по обмену. Ранее Блинкен сообщал, что поднял вопрос его возвращения в короткой встрече с Лавровым. Лавров и Блинкен встретились на полях сессии саммита G20 в Индии, передает RT.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров не обсуждали американского гражданина Пола Уиллана, который был задержан в России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, — это ложь», — заявила Захарова. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале. Пола Уиллана задержали в Москве в конце 2018 года по подозрению в шпионаже. Он приговорен к 16 годам лишения свободы и отбывает срок в Мордовии. Уиллан надеется вернуться в США по обмену. Ранее Блинкен сообщал, что поднял вопрос его возвращения в короткой встрече с Лавровым. Лавров и Блинкен встретились на полях сессии саммита G20 в Индии, передает RT.