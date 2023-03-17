Шойгу наградит летчиков, сбивших беспилотник США над Черным морем

Госнаграды получат летчики Су-27
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил наградить летчиков, которые сбили американский беспилотник над Черным морем и не позволили нарушить границы страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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