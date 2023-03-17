Шойгу наградит летчиков, сбивших беспилотник США над Черным морем

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Военная техника на ВДНХ. Москва, су27, су-27
Госнаграды получат летчики Су-27 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил наградить летчиков, которые сбили американский беспилотник над Черным морем и не позволили нарушить границы страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил наградить летчиков, которые сбили американский беспилотник над Черным морем и не позволили нарушить границы страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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