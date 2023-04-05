Хуснуллин похвалил полпреда Якушева за восстановление новых регионов РФ

05 апреля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Также Хуснуллин (на фото) отметил работу полпреда Дальнего Востока Юрия Трутнева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин похвалил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и Дальнего Востока Юрия Трутнева за восстановление новых регионов России. Своим мнением он поделился на заседании Совбеза РФ. «Отдельно хочу выделить работу двух полпредов. Это полпред УрФО Владимир Якушев и полпред Дальнего Востока Юрий Трутнев, взявшие на себя штабную работу по восстановлению построек в новых регионах РФ», — сказал Хуснуллин. Ранее Владимир Якушев заявлял, что уральские регионы к началу лета закончат строительство новых больниц, школ и детсадов в городах Донецкой народной республики. По признанию полпреда, программы «не маленькие», и уральским властям предстоит «очень большая, серьезная, но такая нужная работа».

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин похвалил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и Дальнего Востока Юрия Трутнева за восстановление новых регионов России. Своим мнением он поделился на заседании Совбеза РФ. «Отдельно хочу выделить работу двух полпредов. Это полпред УрФО Владимир Якушев и полпред Дальнего Востока Юрий Трутнев, взявшие на себя штабную работу по восстановлению построек в новых регионах РФ», — сказал Хуснуллин. Ранее Владимир Якушев заявлял, что уральские регионы к началу лета закончат строительство новых больниц, школ и детсадов в городах Донецкой народной республики. По признанию полпреда, программы «не маленькие», и уральским властям предстоит «очень большая, серьезная, но такая нужная работа».