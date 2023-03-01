Полпред Якушев выехал в Донбасс для важного заявления

Полпред президента в УрФО: уральские подрядчики к июню сдадут школы и больницы в городах ДНР
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев побывал в Макеевке и Волновахе Фото:

Уральские регионы к началу лета закончат строительство новых больниц, школ и детсадов в городах Донецкой народной республики (ДНР). Такое заявление сделал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время поездки в Донбасс, рассказали URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Ремонты [зданий] проведены качественно, оборудование поставлено качественное, там, где закончили ремонт, идет допоставка оборудования. В мае — июне мы введем большое количество объектов: детские сады, школы, учреждения здравоохранения. Это объекты, которых очень ждут люди», — сказал Якушев на встрече с представителями ДНР.

Полпред раскрыл, что на предыдущем таком совещании регионы УрФО и правительство ДНР согласовали программы помощи на 2023 год. По признанию Якушева, программы «не маленькие», и уральским властям предстоит «очень большая, серьезная, но такая нужная работа».

Местные чиновники отдельно поблагодарили губернаторов УрФО за помощь. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко отметил глав Челябинской области и ЯНАО за восстановление Волновахи, а мэр Макеевки Владислав Ключаров — руководителей ХМАО и Свердловской области.

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Уральские регионы к началу лета закончат строительство новых больниц, школ и детсадов в городах Донецкой народной республики (ДНР). Такое заявление сделал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время поездки в Донбасс, рассказали URA.RU в пресс-службе полпредства. «Ремонты [зданий] проведены качественно, оборудование поставлено качественное, там, где закончили ремонт, идет допоставка оборудования. В мае — июне мы введем большое количество объектов: детские сады, школы, учреждения здравоохранения. Это объекты, которых очень ждут люди», — сказал Якушев на встрече с представителями ДНР. Полпред раскрыл, что на предыдущем таком совещании регионы УрФО и правительство ДНР согласовали программы помощи на 2023 год. По признанию Якушева, программы «не маленькие», и уральским властям предстоит «очень большая, серьезная, но такая нужная работа». Местные чиновники отдельно поблагодарили губернаторов УрФО за помощь. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко отметил глав Челябинской области и ЯНАО за восстановление Волновахи, а мэр Макеевки Владислав Ключаров — руководителей ХМАО и Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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