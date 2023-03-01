Полпред Якушев выехал в Донбасс для важного заявления

Полпред президента в УрФО: уральские подрядчики к июню сдадут школы и больницы в городах ДНР

01 марта 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев побывал в Макеевке и Волновахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральские регионы к началу лета закончат строительство новых больниц, школ и детсадов в городах Донецкой народной республики (ДНР). Такое заявление сделал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время поездки в Донбасс, рассказали URA.RU в пресс-службе полпредства. «Ремонты [зданий] проведены качественно, оборудование поставлено качественное, там, где закончили ремонт, идет допоставка оборудования. В мае — июне мы введем большое количество объектов: детские сады, школы, учреждения здравоохранения. Это объекты, которых очень ждут люди», — сказал Якушев на встрече с представителями ДНР. Полпред раскрыл, что на предыдущем таком совещании регионы УрФО и правительство ДНР согласовали программы помощи на 2023 год. По признанию Якушева, программы «не маленькие», и уральским властям предстоит «очень большая, серьезная, но такая нужная работа». Местные чиновники отдельно поблагодарили губернаторов УрФО за помощь. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко отметил глав Челябинской области и ЯНАО за восстановление Волновахи, а мэр Макеевки Владислав Ключаров — руководителей ХМАО и Свердловской области.

Уральские регионы к началу лета закончат строительство новых больниц, школ и детсадов в городах Донецкой народной республики (ДНР). Такое заявление сделал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время поездки в Донбасс, рассказали URA.RU в пресс-службе полпредства. «Ремонты [зданий] проведены качественно, оборудование поставлено качественное, там, где закончили ремонт, идет допоставка оборудования. В мае — июне мы введем большое количество объектов: детские сады, школы, учреждения здравоохранения. Это объекты, которых очень ждут люди», — сказал Якушев на встрече с представителями ДНР. Полпред раскрыл, что на предыдущем таком совещании регионы УрФО и правительство ДНР согласовали программы помощи на 2023 год. По признанию Якушева, программы «не маленькие», и уральским властям предстоит «очень большая, серьезная, но такая нужная работа». Местные чиновники отдельно поблагодарили губернаторов УрФО за помощь. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко отметил глав Челябинской области и ЯНАО за восстановление Волновахи, а мэр Макеевки Владислав Ключаров — руководителей ХМАО и Свердловской области.