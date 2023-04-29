Генерал ВСУ Мельник: поражение сделает Украину «сильнейшей в мире» страной

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, военные, украина, ВСУ, stock
Сергей Мельник уверен, что Украина станет великой страной даже после поражения в конфликте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поражение в конфликте с Россией сделает Украину «сильнейшей в мире страной», как это было с Германией, проигравшей Вторую мировую войну. Так считает командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.

«Украина будет сильнейшим государством в мире. <…> Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем», — заявил Сергей Мельник в интервью политологу Тарасу Березовцу (признан Минюстом РФ иноагентом).

Ранее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что в случае поражения ВСУ и неспособности вернуть утраченные территории, страна прекратит свое существование как государство. Политик также подчеркнул, что Киев останется без какой-либо поддержки.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Российский президент Владимир Путин в качестве целей СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирных жителей Донбасса.

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Поражение в конфликте с Россией сделает Украину «сильнейшей в мире страной», как это было с Германией, проигравшей Вторую мировую войну. Так считает командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник. «Украина будет сильнейшим государством в мире. <…> Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем», — заявил Сергей Мельник в интервью политологу Тарасу Березовцу (признан Минюстом РФ иноагентом). Ранее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что в случае поражения ВСУ и неспособности вернуть утраченные территории, страна прекратит свое существование как государство. Политик также подчеркнул, что Киев останется без какой-либо поддержки. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Российский президент Владимир Путин в качестве целей СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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