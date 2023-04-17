Офицер ВВС Украины Игнат: поражение в небе приведет Украину к поражению в СВО

17 апреля 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

Киев может потерять контроль над своим небом, считает Юрий Игнат Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина потеряет контроль над своим воздушным пространством, то она потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом рассказал спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он считает, что это может случиться уже в следующем месяце, тогда планировавшееся украинское контрнаступление станет невозможным. «Ситуация действительно очень опасная. <…> Если мы проиграем битву за наше небо, последствия будут критическими. <…> Наши атомные электростанции тоже будут уязвимы. И мы будем бороться, чтобы защитить наши войска на передовой», — рассказал Юрий Игнат журналисту британского издания The Times. Риск связан с тем, что у украинской армии заканчивается запас советских ЗРК «Бук» и зенитных ракет С-300, из которых почти полностью состоит арсенал украинской ПВО. «Их производят только русские, так что рано или поздно они закончатся», — признал Игнат. Хорошей заменой могли бы стать американские истребители F-16, но США не предоставляют Украине такую помощь. США оказывают военную поддержку украинской армии с начала проведения спецоперации. Соединенные Штаты оказывают Украине финансовую помощь и направляют в страну военную технику. Тем не менее, глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Украине не нужны истребители четвертого поколения F-16, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если Украина потеряет контроль над своим воздушным пространством, то она потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом рассказал спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он считает, что это может случиться уже в следующем месяце, тогда планировавшееся украинское контрнаступление станет невозможным. «Ситуация действительно очень опасная. <…> Если мы проиграем битву за наше небо, последствия будут критическими. <…> Наши атомные электростанции тоже будут уязвимы. И мы будем бороться, чтобы защитить наши войска на передовой», — рассказал Юрий Игнат журналисту британского издания The Times. Риск связан с тем, что у украинской армии заканчивается запас советских ЗРК «Бук» и зенитных ракет С-300, из которых почти полностью состоит арсенал украинской ПВО. «Их производят только русские, так что рано или поздно они закончатся», — признал Игнат. Хорошей заменой могли бы стать американские истребители F-16, но США не предоставляют Украине такую помощь. США оказывают военную поддержку украинской армии с начала проведения спецоперации. Соединенные Штаты оказывают Украине финансовую помощь и направляют в страну военную технику. Тем не менее, глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Украине не нужны истребители четвертого поколения F-16, передает телеканал 360.