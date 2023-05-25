Украина может взорвать ядерные припасы в Харькове, чтобы обвинить в этом Россию и вернуть интерес европейского сообщества к конфликту. Таким мнением поделился политолог Юрий Кнутов.
«Подрыв хранилища с отходами радиоактивных материалов может сыграть роль с точки зрения медийности. Можно будет раскрутить эту историю так, что в России якобы обстреляли хранилище, произошло заражение местности, пострадало мирное население», — отметил Юрий Кнутов в разговоре с Пятым каналом. Политолог предположил, что раньше население Харькова симпатизировало РФ, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут подвергнуть их опасности, ударив по хранилищу и спровоцировав общественный интерес.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что Киев угрожает сотрудникам Запорожской атомной электростанции (АЭС) убийством. ВСУ неоднократно предпринимали попытки провокаций, с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. Например сообщалось, что ВСУ могут устроить провокации в Калининградской области и атаковать объекты инфраструктуры.
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