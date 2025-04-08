Белоусов рассказал об амбиционных планах Минобороны на ближайшие годы

Скоро можно будет говорить об интеграции беспилотных систем воздуха, воды и земли в единую сеть в ближайшие годы. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла», — отметил Белоусов, уточнив, что роль наземных роботов будет только возрастать. Планами он поделился на научно-технической конференции, посвященной развитию наземных робототехнических комплексов.
Научна-техническая конференция посвященная эксплуатации и развитию наземных робототехнических систем учетом опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции прошла 8 апреля в Минобороны РФ. Мероприятие организовал Белоусов.
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