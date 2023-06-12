Тихоокеанский флот успешно уничтожил «подлодку» противника во время учений

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно уничтожили в рамках учений в Японском и Охотском морях подводную лодку условного противника. Во время эпизодов артиллерия отработала воздушные и морские цели, сообщили в пресс-службе ТОФ.
«В рамках одного из эпизодов учения фрегат „Маршал Шапошников“, большие противолодочные корабли „Адмирал Трибуц“ и „Адмирал Пантелеев“, действуя в составе тактической группы, осуществили поиск, слежение и уничтожение подводной лодкой условного противника. Для нанесения удара по району нахождения условной субмарины были применены реактивные глубинные бомбы», — сообщает пресс-служба ТОФ.
Учения ведутся с 5 по 20 июня с участием различных сил Тихоокеанского флота, включая свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения, около 35 летательных аппаратов, а также береговые войска и порядка 11 тысяч военных. Ими руководит адмирал Виктор Лиин.
Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» в ходе учений в Японском море «уничтожили» субмарину условного противника.
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