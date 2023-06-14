Свердловского экс-сотрудника ФСИН, попавшегося с наркотиками, отправили в СИЗО

Бывшего сотрудника ФСИН Свердловской области, который попался с наркотиками в Пермском крае, отправлен в следственный изолятор. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде Перми.
«Экс-сотрудник отправлен в СИЗО на срок, который просило следствие. Решение о мере пресечения для его родственника будет принято 16 июня», — рассказали в суде.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ДПС остановили на пермской трассе автомобиль, в котором обнаружили несколько килограммов наркотиков. Позже выяснилось, что сотрудник ФСИН Свердловской области, который находился в это время в машине был уволен за день до случившегося.
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