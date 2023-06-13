Задержанного в Перми с наркотиками сотрудника свердловского ГУФСИН уволили за день до инцидента

13 июня 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Должность в системе ФСИН задержанный потерял за день до инцидента Фото: Сергей Русанов © URA.RU Задержанного в Пермском крае с наркотиками жителя Свердловской области уволили из системы ФСИН за день до происшествия. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Это сотрудник младшего звена управления. Он проработал сотрудником колонии 1 год и 7 месяцев. 9 июня указанный сотрудник уволен из ГУФСИН по Свердловской области», — сообщил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская полиция на трассе задержала двух мужчин, в машине которых оказалось семь килограммов наркотиков. СМИ сообщали, что один из них — младший инспектор ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ по Свердловской области.

Задержанного в Пермском крае с наркотиками жителя Свердловской области уволили из системы ФСИН за день до происшествия. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Это сотрудник младшего звена управления. Он проработал сотрудником колонии 1 год и 7 месяцев. 9 июня указанный сотрудник уволен из ГУФСИН по Свердловской области», — сообщил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская полиция на трассе задержала двух мужчин, в машине которых оказалось семь килограммов наркотиков. СМИ сообщали, что один из них — младший инспектор ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ по Свердловской области.