Пермские полицейские задержали свердловского инспектора ФСИН с наркотиками

13 июня 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Силовика из Свердловской области задержали в Прикамье Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском крае сотрудники ДПС задержали инспектора управления ФСИН по Свердловской области. В машине обнаружили семь килограммов наркотиков, сообщает telegram-канал SHOT без ссылок на источники. «В багажнике обнаружили 24 полимерных пакета общей массой 7 кг. Экспертиза позже установит, что в пакетах были наркотические вещества. В трех из них было 3 кг мефедрона», — говорится в сообщении. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере», оказались водитель машины и младший инспектор ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ по Свердловской области. В пермской полиции URA.RU обещали прокомментировать ситуацию позже. В ГУФСИН РФ по Свердловской области агентство направило запрос. Обновлено: в ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о задержании двух мужчин на трассе «М-7 Волга». Это произошло днем 10 июня. Работали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с сотрудниками полка ДПС. «Был остановлен автомобиль „Хавал“ под управлением жителя краевого центра 1988 года рождения. Так же в машине находился пассажир 1985 года рождения. В ходе осмотра транспортного средства обнаружены 24 полимерных пакета. Экспертиза показала, что в пакетах находится наркотические вещество общей массой 7 кг. В 3-х полимерных пакетах находилось наркотическое средство — мефедрон массой около 3 кг. Граждане задержаны», — рассказали в полиции. Места работы задержанных не сообщаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае сотрудники ДПС задержали инспектора управления ФСИН по Свердловской области. В машине обнаружили семь килограммов наркотиков, сообщает telegram-канал SHOT без ссылок на источники. «В багажнике обнаружили 24 полимерных пакета общей массой 7 кг. Экспертиза позже установит, что в пакетах были наркотические вещества. В трех из них было 3 кг мефедрона», — говорится в сообщении. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере», оказались водитель машины и младший инспектор ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ по Свердловской области. В пермской полиции URA.RU обещали прокомментировать ситуацию позже. В ГУФСИН РФ по Свердловской области агентство направило запрос. Обновлено: в ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о задержании двух мужчин на трассе «М-7 Волга». Это произошло днем 10 июня. Работали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с сотрудниками полка ДПС. «Был остановлен автомобиль „Хавал“ под управлением жителя краевого центра 1988 года рождения. Так же в машине находился пассажир 1985 года рождения. В ходе осмотра транспортного средства обнаружены 24 полимерных пакета. Экспертиза показала, что в пакетах находится наркотические вещество общей массой 7 кг. В 3-х полимерных пакетах находилось наркотическое средство — мефедрон массой около 3 кг. Граждане задержаны», — рассказали в полиции. Места работы задержанных не сообщаются.