Додик: европейцы готовятся к большой войне, чтобы удержать власть

Европейские лидеры пытаются скрыть крупные социальные проблемы, считает Додик
Европейские лидеры пытаются скрыть крупные социальные проблемы, считает Додик

Европейские политики готовятся к крупному вооруженному конфликту, чтобы скрыть внутренние социальные проблемы и удержать власть. Такое мнение высказал президент Республики Сербской Милорад Додик. По его словам, призывы к милитаризации, звучащие от европейских лидеров, свидетельствуют о неспособности властей решать насущные внутренние вопросы.

«Европа, некогда основанная на ценностях прав человека, верховенства закона, свободе передвижения и конкуренции, утратила эти принципы. Общество становится все более разобщенным и противоречивым», — заявил Додик в беседе с ТАСС. Он отметил, что ситуация с миграцией лишь усугубила кризис.

«Мигранты, которых приняли в Европе, не изменили своих культурных установок, а напротив — сплотились и открыто выступают против системы, в частности в Германии, разрушая ее экономический и политический порядок. На эти вызовы у европейских правительств нет ответов», — подчеркнул политик. Додик также охарактеризовал происходящее внутри европейского истеблишмента как «состояние, близкое к безумию».

«Текущая структура в Брюсселе и массовый приток населения из Африки подорвали общественную и экономическую устойчивость не только Евросоюза, но и отдельных стран. Европа утратила прежние преимущества, и теперь власти действуют через призму милитаризации и страха — как внутри собственных границ, так и вовне», — сказал он. Президент Республики Сербской напомнил, что у сербов есть исторические причины воспринимать подобные тенденции с тревогой.

«Призывы к милитаризации Германии для нас катастрофичны. Каждый раз, когда Германия вооружалась, страдали сербы — и в прошлых конфликтах, и во Второй мировой войне. Позже, стремясь к доминированию в Европе, Германия сыграла ключевую роль в распаде Югославии, что привело к гражданским войнам. В этом виновна нынешняя Германия», — заключил Додик.

