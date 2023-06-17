17 июня 2023

Британия даст Украине 32 миллиона долларов на кибербезопасность

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Британия хочет защитить Украину от хакеров Фото:
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Великобритания направит 32 млн доллара на укрепление украинской кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении распространенном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы за счет усиления возможностей Украины в сфере киберобороны. Это позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы», — заявлено в документе, содержание которого приводит ТАСС.

«Украинская киберпрограмма» — это проект, о начале работы над которым Великобритания объявила в прошлом году. Тогда Соединенное Королевство выделило 6,35 млн фунтов стерлинга. Новый этап финансирования предполагает выделение еще 16 млн фунтов и 9 млн другими партнерами Киева.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили об атаках на российскую инфраструктуру в ДНР, ЛНР, а также в Крыму. По словам экспертов, взломы имели место из-за вредоносного программного обеспечения.

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Великобритания направит 32 млн доллара на укрепление украинской кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении распространенном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. «Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы за счет усиления возможностей Украины в сфере киберобороны. Это позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы», — заявлено в документе, содержание которого приводит ТАСС. «Украинская киберпрограмма» — это проект, о начале работы над которым Великобритания объявила в прошлом году. Тогда Соединенное Королевство выделило 6,35 млн фунтов стерлинга. Новый этап финансирования предполагает выделение еще 16 млн фунтов и 9 млн другими партнерами Киева. Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили об атаках на российскую инфраструктуру в ДНР, ЛНР, а также в Крыму. По словам экспертов, взломы имели место из-за вредоносного программного обеспечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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