Британия даст Украине 32 миллиона долларов на кибербезопасность

Великобритания направит 32 млн доллара на укрепление украинской кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении распространенном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.
«Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы за счет усиления возможностей Украины в сфере киберобороны. Это позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы», — заявлено в документе, содержание которого приводит ТАСС.
«Украинская киберпрограмма» — это проект, о начале работы над которым Великобритания объявила в прошлом году. Тогда Соединенное Королевство выделило 6,35 млн фунтов стерлинга. Новый этап финансирования предполагает выделение еще 16 млн фунтов и 9 млн другими партнерами Киева.
Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили об атаках на российскую инфраструктуру в ДНР, ЛНР, а также в Крыму. По словам экспертов, взломы имели место из-за вредоносного программного обеспечения.
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