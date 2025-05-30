Грозы и жара: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале июня

На жителей столицы и области в ближайшие дни ждет типично июньская погода — с переменной облачностью, короткими ливнями и редкими грозами. А вот лето в Москве начнется с контрастов: ночью — прохладно, а днем — до +27 градусов. В беседе с URA.RU синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал О погоде в Москве и Подмосковье в последний день июня и в первую неделю июня.
Погода в выходные в Москве и области
В субботу, 31 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура ночью в Москве составит +14…+16 градусов (в центре до +19), по области — от +12 до +17. Днем в столице потеплеет до +25…+27, в Подмосковье — до +27. Ветер юго-западный и западный, 6–11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
«Суббота принесет первую по-настоящему летнюю жару. Но расслабляться не стоит — локальные грозы могут накрыть неожиданно, особенно во второй половине дня», — отметил Ильин.
В воскресенье, 1 июня, жара немного отступит. В Москве ночью +11…+13 (в центре до +16), днем +21…+23. В области — от +9 ночью до +24 днем. Местами вновь возможны кратковременные дожди. Ветер сменится на северо-западный, 6–11 м/с.
Погода на следующей неделе с 2 по 7 июня
В понедельник, 2 июня, ночь обещает быть спокойной и сухой, с переменной облачностью и температурой +8…+10 градусов (в центре до +13). По области — от +5. Днем возможны кратковременные дожди, но с прояснениями, +22…+24 в Москве и до +25 в Подмосковье. Ветер западной четверти, 6–11 м/с. Во вторник, 3 июня, снова местами пройдет кратковременный дождь. Ночью +9…+14, днем +20…+25. Ветер слабый, переменных направлений — 2–7 м/с. В среду, 4 июня, ночью возможен небольшой дождь при температуре +11…+16. Зато днем — сухо и солнечно, +21…+26 градусов, с северо-западным ветром 3–8 м/с.
«К середине недели атмосфера стабилизируется. Ожидается по-настоящему комфортная и приятная погода — почти летняя идиллия», — отметил синоптик.
С 5 по 7 июня характер погоды существенно не изменится: днем стабильно +22…+27 градусов, ночью — в пределах +13…+16. Существенных осадков не ожидается.
Атмосферное давление и геомагнитная обстановка
На старте лета атмосферное давление в регионе будет колебаться, но в пределах нормы. Самым ощутимым отклонение станет в субботу, 31 мая — давление повысится до 743 мм рт. ст., что на 4,5 мм выше климатической нормы. 1 июня — 745 мм рт. ст., затем с 2 по 4 июня — в диапазоне 743–747 мм, с незначительными отклонениями от нормы в пределах 1–3 мм. После 4 июня давление стабилизируется и перейдет в «ровный ход» — с суточными колебаниями в пределах ±1–2 мм рт. ст.
«Синоптическая картина обещает быть спокойной: фронтальных контрастов не будет, и давление в целом удержится в комфортных для самочувствия значениях», — пояснил Ильин. Дополнительно метеозависимым стоит обратить внимание на повышенную геомагнитную активность 30 и 31 мая — в эти дни ожидаются магнитные возмущения. С 1 июня обстановка станет более стабильной, с переходом к слабовозмущенному фону. Солнечная активность в этот период — от умеренной до повышенной.
Метеочувствительным людям стоит быть особенно внимательными 30 и 31 мая — в эти дни ожидаются магнитные бури. С 1 июня геомагнитная обстановка начнет успокаиваться, станет стабильнее. Солнце при этом будет вести себя активно, но без резких всплесков — прогнозируется умеренная и немного повышенная солнечная активность.
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