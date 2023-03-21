В «Лаборатории Касперского» заявили о кибератаках на ДНР, ЛНР и Крым

21 марта 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Российские регионы подвергались масштабной кибератаке, сообщили в «Лаборатории Касперского» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская инфраструктура в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках с 2021 года подвергалась кибератаке. Взлом происходил из-за вредоносного программного обеспечения. Об этом стало известно «Лаборатории Касперского». «В конце 2022 года эксперты „Лаборатории Касперского“ выявили атаку на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации», — передает слова пресс-службы «Лаборатории Касперского» ТАСС. Там же уточнили, что кампания кибершпионажа длится как минимум с сентября 2021 года. Специалисты также объяснили, по какому принципу работает кибератака. «В кибератаках используется ранее неизвестное специалистам по кибербезопасности вредоносное ПО (Программное обеспечение)», — объяснили эксперты. По их словам, начало атаки происходит с рассылки пользователям фишинговым писем по электронной почте. При скачке и установке ПО внедряется в систему и остается в ней навсегда. Такое программное обеспечение может красть файлы с USB-устройств, а также делать скриншоты каждые три секунды для последующей отправки атакующим. Это не первый случай кибератак на территории России. Ранее заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко заявлял, что кибератаки с Запада на информационные сети России увеличились на 65%, передает RT. Он добавил, что атаки будут продолжаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская инфраструктура в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках с 2021 года подвергалась кибератаке. Взлом происходил из-за вредоносного программного обеспечения. Об этом стало известно «Лаборатории Касперского». «В конце 2022 года эксперты „Лаборатории Касперского“ выявили атаку на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации», — передает слова пресс-службы «Лаборатории Касперского» ТАСС. Там же уточнили, что кампания кибершпионажа длится как минимум с сентября 2021 года. Специалисты также объяснили, по какому принципу работает кибератака. «В кибератаках используется ранее неизвестное специалистам по кибербезопасности вредоносное ПО (Программное обеспечение)», — объяснили эксперты. По их словам, начало атаки происходит с рассылки пользователям фишинговым писем по электронной почте. При скачке и установке ПО внедряется в систему и остается в ней навсегда. Такое программное обеспечение может красть файлы с USB-устройств, а также делать скриншоты каждые три секунды для последующей отправки атакующим. Это не первый случай кибератак на территории России. Ранее заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко заявлял, что кибератаки с Запада на информационные сети России увеличились на 65%, передает RT. Он добавил, что атаки будут продолжаться.