Профсоюз турецких журналистов: убийцы военкора Журавлева пытались скрыть правду об СВО

Убийцы, совершившие удар по позиции, где находился военкор Ростислав Журавлев, хотели скрыть правду о спецоперации. С таким заявлением выступил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш.
«Где бы ни работали военные корреспонденты, они работают для того, чтобы передавать истину. <…> К сожалению, они становится целями, когда передают истинные факты. Сегодняшняя гибель журналиста — это очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты», — отметил Гекхан Дурмуш, передает РИА Новости.
Дурмуш также передал соболезнования от имени журналистов Турции семье погибшего корреспондента и всем его коллегам. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления раненым военкорам.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ вечером 22 июля. По данным «Известий», два журналиста издания также получили ранения при атаке. В ООН заявили, что гибель Журавлева достойна сожаления.
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