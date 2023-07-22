22 июля 2023

Профсоюз турецких журналистов: убийцы военкора Журавлева пытались скрыть правду об СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, кассетный
Позицию, где находился российский военкор Ростислав Журавлев, обстреляли кассетными боеприпасами Фото:

Убийцы, совершившие удар по позиции, где находился военкор Ростислав Журавлев, хотели скрыть правду о спецоперации. С таким заявлением выступил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш.

Новость по теме
Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве

«Где бы ни работали военные корреспонденты, они работают для того, чтобы передавать истину. <…> К сожалению, они становится целями, когда передают истинные факты. Сегодняшняя гибель журналиста — это очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты», — отметил Гекхан Дурмуш, передает РИА Новости.

Дурмуш также передал соболезнования от имени журналистов Турции семье погибшего корреспондента и всем его коллегам. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления раненым военкорам.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ вечером 22 июля. По данным «Известий», два журналиста издания также получили ранения при атаке. В ООН заявили, что гибель Журавлева достойна сожаления.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Убийцы, совершившие удар по позиции, где находился военкор Ростислав Журавлев, хотели скрыть правду о спецоперации. С таким заявлением выступил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш. «Где бы ни работали военные корреспонденты, они работают для того, чтобы передавать истину. <…> К сожалению, они становится целями, когда передают истинные факты. Сегодняшняя гибель журналиста — это очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты», — отметил Гекхан Дурмуш, передает РИА Новости. Дурмуш также передал соболезнования от имени журналистов Турции семье погибшего корреспондента и всем его коллегам. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления раненым военкорам. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ вечером 22 июля. По данным «Известий», два журналиста издания также получили ранения при атаке. В ООН заявили, что гибель Журавлева достойна сожаления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...