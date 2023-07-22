Профсоюз турецких журналистов: убийцы военкора Журавлева пытались скрыть правду об СВО

23 июля 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Позицию, где находился российский военкор Ростислав Журавлев, обстреляли кассетными боеприпасами Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense Убийцы, совершившие удар по позиции, где находился военкор Ростислав Журавлев, хотели скрыть правду о спецоперации. С таким заявлением выступил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш. Новость по теме Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве «Где бы ни работали военные корреспонденты, они работают для того, чтобы передавать истину. <…> К сожалению, они становится целями, когда передают истинные факты. Сегодняшняя гибель журналиста — это очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты», — отметил Гекхан Дурмуш, передает РИА Новости. Дурмуш также передал соболезнования от имени журналистов Турции семье погибшего корреспондента и всем его коллегам. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления раненым военкорам. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ вечером 22 июля. По данным «Известий», два журналиста издания также получили ранения при атаке. В ООН заявили, что гибель Журавлева достойна сожаления.

Убийцы, совершившие удар по позиции, где находился военкор Ростислав Журавлев, хотели скрыть правду о спецоперации. С таким заявлением выступил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш. «Где бы ни работали военные корреспонденты, они работают для того, чтобы передавать истину. <…> К сожалению, они становится целями, когда передают истинные факты. Сегодняшняя гибель журналиста — это очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты», — отметил Гекхан Дурмуш, передает РИА Новости. Дурмуш также передал соболезнования от имени журналистов Турции семье погибшего корреспондента и всем его коллегам. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления раненым военкорам. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ вечером 22 июля. По данным «Известий», два журналиста издания также получили ранения при атаке. В ООН заявили, что гибель Журавлева достойна сожаления.