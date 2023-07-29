Курганские арматурщики заработают до 142 тысяч рублей на заводе в Перми

29 июля 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Для соискателей опыт в ввязке арматуры будет преимуществом Фото: Московец Илья © URA.RU Руководство пермского завода железобетонных изделий (ЖБИ) предлагает арматурщикам из Курганской области зарплату до 142 тысяч рублей. Вахтовикам разрешается самим выбрать график работы, указано в сообщении на сайте «Авито». «Завод ЖБИ в Пермском крае набирает арматурщиков. Требования: опыт в вязке арматуры, приветствуется опыт формовщика и монтажника. Зарплата: 130 000 — 142 000 рублей на руки с учетом вычета налога (выплаты производятся два раза в месяц). Срок вахты: 45/15 или 60/30», — написано в объявлении. В компании обещают предоставить сотрудникам бесплатное питание, проживание и спецодежду. Проезд к месту работы будет компенсирован. На заводе действует акция «приведи друга», за которую положена надбавка. Ранее курганских специалистов завали работать вахтовым методом на приборостроительное производство в Пермь. Слесарям механосборочных работ обещали платить до 125 тысяч рублей.

Руководство пермского завода железобетонных изделий (ЖБИ) предлагает арматурщикам из Курганской области зарплату до 142 тысяч рублей. Вахтовикам разрешается самим выбрать график работы, указано в сообщении на сайте «Авито». «Завод ЖБИ в Пермском крае набирает арматурщиков. Требования: опыт в вязке арматуры, приветствуется опыт формовщика и монтажника. Зарплата: 130 000 — 142 000 рублей на руки с учетом вычета налога (выплаты производятся два раза в месяц). Срок вахты: 45/15 или 60/30», — написано в объявлении. В компании обещают предоставить сотрудникам бесплатное питание, проживание и спецодежду. Проезд к месту работы будет компенсирован. На заводе действует акция «приведи друга», за которую положена надбавка. Ранее курганских специалистов завали работать вахтовым методом на приборостроительное производство в Пермь. Слесарям механосборочных работ обещали платить до 125 тысяч рублей.