Курганские арматурщики заработают до 142 тысяч рублей на заводе в Перми

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Пресс-показ стендов ИННОПРОМ-2023. Екатеринбург, арматура, металлопродукция
Для соискателей опыт в ввязке арматуры будет преимуществом Фото:

Руководство пермского завода железобетонных изделий (ЖБИ) предлагает арматурщикам из Курганской области зарплату до 142 тысяч рублей. Вахтовикам разрешается самим выбрать график работы, указано в сообщении на сайте «Авито».

«Завод ЖБИ в Пермском крае набирает арматурщиков. Требования: опыт в вязке арматуры, приветствуется опыт формовщика и монтажника. Зарплата: 130 000 — 142 000 рублей на руки с учетом вычета налога (выплаты производятся два раза в месяц). Срок вахты: 45/15 или 60/30», — написано в объявлении.

В компании обещают предоставить сотрудникам бесплатное питание, проживание и спецодежду. Проезд к месту работы будет компенсирован. На заводе действует акция «приведи друга», за которую положена надбавка.

Ранее курганских специалистов завали работать вахтовым методом на приборостроительное производство в Пермь. Слесарям механосборочных работ обещали платить до 125 тысяч рублей.

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Руководство пермского завода железобетонных изделий (ЖБИ) предлагает арматурщикам из Курганской области зарплату до 142 тысяч рублей. Вахтовикам разрешается самим выбрать график работы, указано в сообщении на сайте «Авито». «Завод ЖБИ в Пермском крае набирает арматурщиков. Требования: опыт в вязке арматуры, приветствуется опыт формовщика и монтажника. Зарплата: 130 000 — 142 000 рублей на руки с учетом вычета налога (выплаты производятся два раза в месяц). Срок вахты: 45/15 или 60/30», — написано в объявлении. В компании обещают предоставить сотрудникам бесплатное питание, проживание и спецодежду. Проезд к месту работы будет компенсирован. На заводе действует акция «приведи друга», за которую положена надбавка. Ранее курганских специалистов завали работать вахтовым методом на приборостроительное производство в Пермь. Слесарям механосборочных работ обещали платить до 125 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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