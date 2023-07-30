ВСУ атаковали дома мирных жителей в Новой Каховке

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В ходе обстрела в Новой Каховке повреждена крыша жилого дома Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ начали обстрел домов мирных жителей в Новой Каховке. Об этом рассказали в администрации Новокаховского городского округа.

«ВСУ ведет обстрел домов мирных жителей Новой Каховки», — сообщается в telegram-канале администрации. Там добавили, что в результате удара повреждена крыша жилого дома, а также газовая труба. Снабжение газом в данный момент в Новой Каховке прервано. Ремонтные работы невозможны из-за продолжающегося обстрела, заключили в администрации.

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ВСУ начали обстрел домов мирных жителей в Новой Каховке. Об этом рассказали в администрации Новокаховского городского округа. «ВСУ ведет обстрел домов мирных жителей Новой Каховки», — сообщается в telegram-канале администрации. Там добавили, что в результате удара повреждена крыша жилого дома, а также газовая труба. Снабжение газом в данный момент в Новой Каховке прервано. Ремонтные работы невозможны из-за продолжающегося обстрела, заключили в администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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