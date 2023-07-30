ВСУ атаковали дома мирных жителей в Новой Каховке

ВСУ начали обстрел домов мирных жителей в Новой Каховке. Об этом рассказали в администрации Новокаховского городского округа.
«ВСУ ведет обстрел домов мирных жителей Новой Каховки», — сообщается в telegram-канале администрации. Там добавили, что в результате удара повреждена крыша жилого дома, а также газовая труба. Снабжение газом в данный момент в Новой Каховке прервано. Ремонтные работы невозможны из-за продолжающегося обстрела, заключили в администрации.
ВСУ начали обстрел домов мирных жителей в Новой Каховке. Об этом рассказали в администрации Новокаховского городского округа. «ВСУ ведет обстрел домов мирных жителей Новой Каховки», — сообщается в telegram-канале администрации. Там добавили, что в результате удара повреждена крыша жилого дома, а также газовая труба. Снабжение газом в данный момент в Новой Каховке прервано. Ремонтные работы невозможны из-за продолжающегося обстрела, заключили в администрации.