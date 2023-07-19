От обстрелов в Шебекино пострадали мирные жители

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Пострадавшие от обстрелов частные домовладения. Мелитопольский район, ДНР, последствия, разрушения, обстрел, прилёты
Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Шебекино Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино — зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела пострадали пять человек — у всех осколочные ранения», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 и им оказывается необходимая помощь.

Как сообщил Гладков, обстрелы также были произведены по поселку Ленинский, Новой Таволжанке, Терезовке и Марьино. По словам губернатора, в результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино под обстрелом ВСУ «Градами» погибла женщина, которая проезжала на велосипеде. Также повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля.

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В Шебекино Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино — зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела пострадали пять человек — у всех осколочные ранения», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 и им оказывается необходимая помощь. Как сообщил Гладков, обстрелы также были произведены по поселку Ленинский, Новой Таволжанке, Терезовке и Марьино. По словам губернатора, в результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино под обстрелом ВСУ «Градами» погибла женщина, которая проезжала на велосипеде. Также повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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