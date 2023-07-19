От обстрелов в Шебекино пострадали мирные жители

В Шебекино Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино — зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела пострадали пять человек — у всех осколочные ранения», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 и им оказывается необходимая помощь.
Как сообщил Гладков, обстрелы также были произведены по поселку Ленинский, Новой Таволжанке, Терезовке и Марьино. По словам губернатора, в результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.
Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино под обстрелом ВСУ «Градами» погибла женщина, которая проезжала на велосипеде. Также повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля.
В Шебекино Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино — зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела пострадали пять человек — у всех осколочные ранения», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 и им оказывается необходимая помощь. Как сообщил Гладков, обстрелы также были произведены по поселку Ленинский, Новой Таволжанке, Терезовке и Марьино. По словам губернатора, в результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино под обстрелом ВСУ «Градами» погибла женщина, которая проезжала на велосипеде. Также повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля.