Песков заявил, что планы Киева по наступлению провалились

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о трудном положении Киева на фронте Фото:

Киев не добился никаких успехов в своем контрнаступлении. Кроме того, сейчас он находится в трудном положении на фронте, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких успехов у киевского режима нет. Более того он находится в трудной ситуации. Спецоперация продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля подчеркнул, что многомиллиардные ресурсы, переданные Киеву расходуются бесцельно. По его словам, такие инвестиции в ВСУ вызывают вопросы у Запада и дискомфорт у украинских налогоплательщиков.

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Киев не добился никаких успехов в своем контрнаступлении. Кроме того, сейчас он находится в трудном положении на фронте, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, никаких успехов у киевского режима нет. Более того он находится в трудной ситуации. Спецоперация продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что многомиллиардные ресурсы, переданные Киеву расходуются бесцельно. По его словам, такие инвестиции в ВСУ вызывают вопросы у Запада и дискомфорт у украинских налогоплательщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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