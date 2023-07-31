Песков заявил, что планы Киева по наступлению провалились

Киев не добился никаких успехов в своем контрнаступлении. Кроме того, сейчас он находится в трудном положении на фронте, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, никаких успехов у киевского режима нет. Более того он находится в трудной ситуации. Спецоперация продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля подчеркнул, что многомиллиардные ресурсы, переданные Киеву расходуются бесцельно. По его словам, такие инвестиции в ВСУ вызывают вопросы у Запада и дискомфорт у украинских налогоплательщиков.
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