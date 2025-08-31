The Guardian: США заявили о санкциях при отсутствии прогресса по Украине

В ходе внеочередного заседания Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты обратились к России с призывом предпринять шаги для мирного разрешения конфликта на территории Украины, предупредив о возможности введения дополнительных санкций в случае отсутствия прогресса. Об этом сообщает издание The Guardian.
Как отметил советник-посланник американской миссии при ООН Джон Келли, президент России Владимир Путин и руководитель украинского правительства Владимир Зеленский должны договориться о проведении переговоров. Кроме того, Келли напомнил о заявлении президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона ввести новые ограничения против Москвы в случае, если не удастся достичь мирного урегулирования по украинскому вопросу.
Издание NI сообщало, что сближение России и Китая в области военно-морского сотрудничества способно существенно изменить расстановку сил в акватории Южно-Китайского моря, а также оказать влияние на глобальную геополитическую ситуацию. Аналитики отмечают, что углубление военного взаимодействия между двумя странами заставляет Соединенные Штаты корректировать свою дипломатическую стратегию в условиях складывающейся трехполюсной структуры мирового порядка. Об этом информирует издание the national interest.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.