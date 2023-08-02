Украинские медиа лгут об ударе по военным складам в Крыму

02 августа 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Взрыв в Крыму не связан с якобы ударами ВСУ по военным складам Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские источники распространяют информацию о том, что взрыв возле Севастополя якобы связан с ударом ВСУ по российским военным складам. Данное утверждение является фейком. Это удалось выяснить корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. Вечером 1 августа в районе Кара-Кобы в Крыму прогремел взрыв и начался пожар. Это якобы является последствием удара ВСУ по военным складам. «Удар могли нанести по военным складам в районе поселка Сахарная Головка», — пишут в проукраинских telegram-каналах. Однако взрыв никак не связан с ударами ВСУ по военным объектам. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем telegram-канале, что в этом районе был сбит беспилотник. «В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания», — сообщил губернатор. Позже Развожаев записал видео с места происшествия и посоветовал жителям доверять только официальной информации и не поддаваться панике. Ранее агентство URA.RU уже разоблачало фейки про удары ВСУ. Проукраинские источники заявили об уничтожении Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг эту информацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские источники распространяют информацию о том, что взрыв возле Севастополя якобы связан с ударом ВСУ по российским военным складам. Данное утверждение является фейком. Это удалось выяснить корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. Вечером 1 августа в районе Кара-Кобы в Крыму прогремел взрыв и начался пожар. Это якобы является последствием удара ВСУ по военным складам. «Удар могли нанести по военным складам в районе поселка Сахарная Головка», — пишут в проукраинских telegram-каналах. Однако взрыв никак не связан с ударами ВСУ по военным объектам. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем telegram-канале, что в этом районе был сбит беспилотник. «В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания», — сообщил губернатор. Позже Развожаев записал видео с места происшествия и посоветовал жителям доверять только официальной информации и не поддаваться панике. Ранее агентство URA.RU уже разоблачало фейки про удары ВСУ. Проукраинские источники заявили об уничтожении Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг эту информацию.