Семак стал лучшим футбольным тренером России, а «Зенит» — лучшей командой 08 августа 2023 в 16:56 Размер текста - 17 + Сергей Семак стал лучшим тренером по версии РФС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал лучшим по итогам сезона 2022—2023 года по версии Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщило ведомство. По данным ведомства, «Зенит» стал лучшим футбольным клубом по итогам сезона 2022—2023 года. «Семак — лучший тренер России по итогам сезона 2022/2023», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале РФС. По решению ведомства, «Зенит» назвали лучшей командой России по итогам сезона. Семак возглавляет клуб «Зенит» с лета 2018 года, также он был исполняющим обязанности главного тренера команды весной 2014 года после отставки Лучано Спаллетти и до назначения Андре Виллаш-Боаша. Под руководством Семака «Зенит» выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны. Ранее «Зенит» со счетом 3:2 выиграл московский «Спартак» в 26-м туре. Клуб стал чемпионом страны в десятый раз за свое существование. «Зенит» пять раз подряд становился победителем Российской премьер-лиги, передает RT. Тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал лучшим по итогам сезона 2022—2023 года по версии Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщило ведомство. По данным ведомства, «Зенит» стал лучшим футбольным клубом по итогам сезона 2022—2023 года. «Семак — лучший тренер России по итогам сезона 2022/2023», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале РФС. По решению ведомства, «Зенит» назвали лучшей командой России по итогам сезона. Семак возглавляет клуб «Зенит» с лета 2018 года, также он был исполняющим обязанности главного тренера команды весной 2014 года после отставки Лучано Спаллетти и до назначения Андре Виллаш-Боаша. Под руководством Семака «Зенит» выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны. Ранее «Зенит» со счетом 3:2 выиграл московский «Спартак» в 26-м туре. Клуб стал чемпионом страны в десятый раз за свое существование. «Зенит» пять раз подряд становился победителем Российской премьер-лиги, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям